เปิดตัว Canon RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM เลนส์มุมกว้าง APS-C ในขนาดกะทัดรัด

2/11/2566 15:10:00 beartai 1 min.

เลนส์ตัวสุดท้ายต่อจาก RF 24-105mm F2.8L IS USM Z และ RF 200-800mm F6.3-9 IS USM ทาง Canon ก็ได้เปิดตัวเลนส์มุมกว้างสำหรับซีรีส์ EOS R System เซนเซอร์ APS-C เพิ่มเติมครับ กับ 'RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM' ในขนาดเล็กเบาสุดกะทัดรัด