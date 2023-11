เปิดตัว Samsung Galaxy Z Flip5 Retro จอพับล้ำสมัยที่ได้แรงบันดาลใจจากมือถือฝาพับ E700

Samsung Galaxy Z Flip5 Retro มากับตัวเครื่องสีน้ำเงินและสีเงินที่เป็นสีเอกลักษณ์ของมือถือฝาพับ Samsung SGH-E700 และมีการปรับแต่งหน้าตา UI เครื่องให้มีความย้อนยุคด้วยภาพกราฟฟิกแบบพิกเซล ตลอดจนแอนิเมชันบน Flex Window

ขณะที่บนกล่องแพ็คเกจก็มีทั้งโลโก้ของ Z Flip5 และ E700 รวมถึงเคส Flipsuit พร้อมสติ๊กเกอร์ที่มีโลโก้ Samsung ในช่วงยุคสมัยต่าง ๆ และ บัตรสะสมที่มี Serial number เฉพาะ Galaxy Z Flip5 Retro จะวางจำหน่ายผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Samsung เฉพาะในประเทศเกาหลี, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, สเปน และออสเตรเลีย ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ โดยมีจำนวนจำกัด ส่วนราคาต้องรอติดตามกันต่อไป

Samsung เผยโฉม Galaxy Z Flip5 Retro รุ่นพิเศษ ฉลองครอบรอบ 20 ปีแห่งความก้าวหน้าGalaxy Z Flip5 Retro รุ่นพิเศษ ฉลองครอบรอบ 20 ปีแห่งความก้าวหน้า ดีไซน์และฟีเจอร์สไตล์เรโทร เหมือนกับรุ่นคลาสสิกอย่าง Samsung SGH-E700 อ่านเพิ่มเติม ⮕

Samsung เปิดตัว Galaxy Z Flip5 Retro รุ่นพิเศษคารวะอดีตฝาพับ Samsung E700!Samsung เปิดตัว Galaxy Z Flip5 Retro รุ่นพิเศษคารวะอดีตฝาพับ Samsung E700! - Android News บทความมือถือใหม่ล่าสุด 2023 อ่านเพิ่มเติม ⮕

Galaxy Z Flip5 Retro | DroidSansThe First Android Community in Thailand อ่านเพิ่มเติม ⮕

ลือ Samsung Galaxy S24 series จะรองรับ Ultra HDR ทำให้ภาพถ่ายมีความสว่าง คอนทราสต์ และช่วงสีครบถ้วน!ข่าวลือจากทิปสเตอร์ Ice Universe เผยว่า ไลน์อัป Samsung Galaxy S24 ที่คาดว่าจะเปิดตัวในเดือนมกราคม 2024 จะรองรับการดูภาพแบบ HDR ซึ่งจะเพิ่มประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในการแสดงผลภาพถ่ายให้แก่ผู้ใช้ อ่านเพิ่มเติม ⮕

[ลือ] Samsung Galaxy S24 Series จะรองรับระบบติดต่อเทคโนโลยีผ่านดาวเทียมได้แล้วประธานของ Samsung System เผยว่า Galaxy S24 Series จะได้ระบบขอความช่วยเหลือผ่านดาวเทียมภายในต้นปีหน้า อ่านเพิ่มเติม ⮕

Samsung Galaxy S24 Ultra หลุดสเปคกล้องแบบเต็ม ๆ รองรับโหมด Ultra HDR คาดเปิดตัวเดือนมกราคม 2024The First Android Community in Thailand อ่านเพิ่มเติม ⮕