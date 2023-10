เปิดตัว Xiaomi HyperOS ระบบปฏิบัติการใหม่ที่ออกแบบเพื่อผู้ใช้ ให้เข้ากันกับ Smart Ecosystem

ระบบอัจฉริยะเชิงรุก (Proactive Intelligence)โดย Xiaomi HyperOS จะทำการติดตั้งล่วงหน้าในอุปกรณ์ที่เปิดตัวใหม่ ไม่ว่าจะเป็น Xiaomi 14 Series, Xiaomi Watch S3, Xiaomi TV S Pro 85″ MiniLED และอุปกรณ์อื่นๆ ในตลาดภายในประเทศจีนก่อน และจะเปิดก้าวสู่ Xiaomi HyperOS สำหรับผู้ใช้ในต่างประเทศทั่วโลกในเร็วๆนี้Xiaomi ประสบความสำเร็จในการเติบโตในช่วง 13 ปีที่ผ่านมา สามารถขยายฐานผู้ใช้งานจาก 100 รายเป็นจำนวนผู้ใช้งานที่มากถึง 1.

ทั้งนี้การทำงานตามหลักการของการกำหนดค่าทรัพยากรที่จำเป็นตามฮาร์ดแวร์ที่แตกต่างกันออกไป ควบคู่ไปกับการขจัดข้อมูลซ้ำซ้อนของไฟล์และการบีบอัดสแต็ก IO พื้นฐาน จึงทำให้ Xiaomi HyperOS มีน้ำหนักเบา โดยระบบเฟิร์มแวร์บนสมาร์ทโฟนจะใช้พื้นที่เพียง 8.75GB เท่านั้น

ทั้งนี้ในอุปกรณ์รุ่นพื้นฐานที่มีพลังการประมวลผลจำกัด ข้อดีในการตั้งเวลาของ Xiaomi HyperOS จะยิ่งเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยจะรองรับการแบ่งงานระหว่างหน่วยประมวลผลหลายหน่วยเพื่อการประมวลผลร่วมกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ให้สูงสุด นอกจากนี้ Xiaomi HyperOS ยังได้รับการปรับโครงสร้างโมดูลทางเทคนิคใหม่อย่างครอบคลุม ซึ่งรวมไปถึงระบบไฟล์ การจัดการหน่วยความจำ ระบบย่อยของการถ่ายภาพ และระบบเครือข่าย... headtopics.com

HyperConnect ซึ่งเป็นโครงสร้างการเชื่อมต่ออัจฉริยะแบบ Cross-End ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ มาช่วยอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเรียลไทม์ระหว่างอุปกรณ์จำนวนมาก ด้วยการเปิดตัวศูนย์กลางของอุปกรณ์แบบครบวงจร ผู้ใช้สามารถควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันได้เกือบทั้งหมด ทำให้พวกเขาสามารถตรวจสอบและจัดการระบบอีโคซิสเต็มที่เชื่อมต่อระหว่างกันได้อย่างง่ายดายจากทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน บนท้องถนน หรือที่ออฟฟิศ นี่ถือเป็นการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของความสะดวกสบายและประสิทธิภาพขั้นสูงสำหรับผู้ใช้งาน...

ระบบอัจฉริยะเชิงรุก (Proactive Intelligence) – ช่วยให้อุปกรณ์เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งานของผู้ใช้ HyperMind เป็นศูนย์กลางการรับรู้ของอีโคซิสเต็มของอุปกรณ์ของ )Xiaomi โดยนำการเชื่อมต่อข้ามอุปกรณ์ที่คิดค้นมาสู่ยุคของ ‘ระบบอัจฉริยะเชิงรุก (Proactive Intelligence)’ ที่ช่วยให้อุปกรณ์มีความเข้าใจในความต้องการของผู้ใช้ในเชิงรุกและดำเนินการตามนั้น โดย HyperMind จะใช้ความสามารถในการรับรู้สี่ประการของอุปกรณ์ ได้แก่ สภาพแวดล้อม การมองเห็น เสียง และพฤติกรรม เพื่อเรียนรู้ความต้องการของผู้ใช้และปรับอุปกรณ์ให้ตรงกับความต้องการของพวกเขาโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น... headtopics.com

