เปิดเวทีถกผลกระทบระบบนิเวศด้านอาหาร ร่วมวางแผนตั้งแต่ต้นทาง มุ่งสร้างระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2566 ที่โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า น้ำ เป็นองค์ประกอบสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหาร เกือบ 2.5 พันล้านคนทั่วโลก เผชิญวิกฤตขาดแคลนน้ำสะอาด ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรและอาหารอย่างรุนแรง แนวคิดที่ว่า “Water is life, Water is Food, Leave No One Behind” เนื่องในวันอาหารโลก 2566 จึงเป็นเป้าหมายที่สหประชาชาติให้ความสำคัญ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) สานพลัง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.

“การเพิ่มของประชากร การขยายเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรง เป็นความท้าทายที่ส่งผลต่อปัญหาการขาดแคลนน้ำและมีผลกระทบต่อภาคการเกษตรและอาหาร การประชุมครั้งนี้ มุ่งสร้างความร่วมมือผลักดันนโยบายการจัดการระบบอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติ ทั้งอุทกภัยและภัยแล้งจากสถานการณ์เอลนีโญ ที่คาดการณ์ว่ากำลังจะเกิดขึ้นไปจนถึง ปี 2568 โดยเฉพาะจะต้องมีการป้องกัน การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำตลอดทั้งทรัพยากรดิน การเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บคาร์บอนในดิน...

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า สสส. สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาต้นแบบระบบอาหารที่ยั่งยืน โดยสานพลังภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะตลอดห่วงโซ่ ภายใต้วัตถุประสงค์หลัก 3 ข้อ 1.ส่งเสริมให้เกิดความรอบรู้และบูรณาการความร่วมมือหนุนเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะด้วยระบบอาหารที่ยั่งยืน ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต 2.ส่งเสริมระบบตลาดอาหารปลอดภัยในชุมชน สร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือน ชุมชน 3.

“สสส. พัฒนาต้นแบบระบบอาหารชุมชน เน้นให้ความสำคัญในการสร้างผลลัพธ์ทางสุขภาพอย่างก้าวกระโดดใน 3 ระดับ 1.ระดับต้นน้ำ พัฒนาต้นแบบแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย อินทรีย์ เกิดผลผลิตตอบสนองความต้องการผู้บริโภค กระตุ้นเศรษฐกิจอาหารชุมชน 2.ระดับกลางน้ำ ส่งเสริมระบบการขนส่ง เชื่อมโยงผลผลิตและพัฒนารูปแบบการประกอบการให้เหมาะสมกับบริบทชุมชน วัฒนธรรม เกิดตลาดเขียว ตลาดชุมชน ตลาดเชิงสถาบันกว่า 80 แห่งทั่วประเทศ 3.

ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา สสส. ขับเคลื่อนระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การจัดการอาหารในโรงเรียน ที่ชุมชนคาบสมุทรสทิงพระ จ.

