เปิดใจครั้งแรก 'เฉียงๆ ไปอยู่ไหนมา' การเดินทางกับ 'ท็อฟฟี่' เพื่อนซี้ตาบอด

"เฉียงๆ ไปอยู่ไหนมา" ว่าที่นักแสดงหน้าใหม่และยูทูปเบอร์ชื่อดัง เปิดใจเล่าเรื่องราวเส้นทางตามฝัน ผลักตัวเองออกจากเซฟโซน ทั้งนี้เพื่อนซี้ตาบอดอย่าง "ท็อฟฟี่" ที่ทั้งคู่ได้คอนเทนต์ร่วมกันจนโด่งดังในโลกออนไลน์ ออกมาเผยมุมมองการใช้ชีวิตที่ไร้แสงในสังคมไทยอีกด้วย

'ล่ามแฟรงค์' เปิดใจครั้งแรก หลังรับโบนัสเซอร์ไพรส์ 3.5 แสน ศึก ONE ลุมพินี'ล่ามแฟรงค์' กิตติพงศ์ ชัยวิทิตวาณิชย์ เปิดใจวินาทีสุดเซอร์ไพรส์ ได้รับโบนัส 3.5 แสนจากบอสใหญ่ ชาตรี ศิษย์ยอดธง ในศึก ONE ลุมพินี 38

'ท๊อฟฟี่' ใจหาย หลัง 'ตุ๊กกี้' สูญเสียคนสำคัญอีกครั้ง ในเวลาใกล้ๆกัน'ท๊อฟฟี่ สามบาทห้าสิบ' ใจหาย หลัง 'ตุ๊กกี้ ชิงร้อย' สูญเสียอีกครั้ง รุ่นพี่คนสนิทที่ร่วมงานกันมากว่า 12 ปีเสียชีวิต

เคลียร์ ปมหลอกให้คนเชื่อ UFO 'ทอฟฟี่ สามบาทห้าสิบ' รับ ทำพีอาร์ให้เอเลี่ยนโดนครหา "ทอฟฟี่ สามบาทห้าสิบ" หลอกให้คนเชื่อ UFO ยอมรับทำพีอาร์ให้มนุษย์ต่างดาว แม้ถูกหาว่าบ้า ขอเคลียร์ ในรายการ "คนดังนั่งเคลียร์" ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8

เกิดอะไรขึ้น 'ป๋าเทพ โพธิ์งาม' เป็นลมหมดสติ ลูกสาวแจ้งข่าวในเฟซบุ๊กทำเอาตกใจกันไป เมื่อ 'ทอฟฟี่ นิชาภา โพธิ์งาม" ลูกสาวคนเก่งของ 'ป๋าเทพ โพธิ์งาม' ออกมาแจ้งข่าวว่าคุณพ่อเป็นลมหมดสติ 'ทีมข่าวบันเทิงเนชั่นออนไลน์' ต่อสายตรงทันที

