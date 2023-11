เปิดโผสายการบินที่เป็นมิตรต่อครอบครัวมากที่สุดในโลก ส่วนใหญ่อยู่ในเอเชีย

ทั้งนี้ สายการบินจำนวน 8 แห่ง จาก 11 แห่งที่ได้อันดับสูงสุดตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชีย โดยเดอะ แฟมิลี เวเคชัน ไกด์ได้ทำการประเมินสายการบินทั้งหมด 34 แห่ง สำนักข่าวซีเอ็นบีซีรายงานว่า การจัดอันดับดังกล่าวอิงตามปัจจัย 8 ประการ เช่น ความสะดวกสบายของที่นั่ง การเลือกที่นั่งฟรี และการให้สิทธิ์ผู้โดยสารที่มาเป็นครอบครัวขึ้นเครื่องบินก่อน โดยมีคะแนนเต็มรวม 18 คะแนน

สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ของญี่ปุ่นได้คะแนนสูงสุดที่ 15 คะแนน ซึ่งเสียคะแนนไปเพราะการเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับผู้โดยสารที่อุ้มทารกบนเที่ยวบินหรือที่เรียกว่า"ค่าธรรมเนียมการนั่งตัก" ส่วนสายการบินโคเรียน แอร์ของเกาหลีใต้และไห่หนาน แอร์ไลน์ของจีนติดอันดับ 2 คู่กันที่ 14 คะแนน โดยทั้งสองสายการบินต่างก็ไม่มีบริการเลือกที่นั่งฟรีและมีการเก็บค่าธรรมเนียมการให้ทารกนั่งตักอันดับ สายการบิน คะแนน2. ไห่หนาน แอร์ไลน์ 144. สิงคโปร์ แอร์ไลน์ 137. อีวีเอ แอร์ 1210. ลุฟท์ฮันซ่า 111. ท่าอากาศยานนานาชาติเม็กซิโก ซิตี้ ฮัวเรซ, เม็กซิโก

