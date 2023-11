เปิดภาพน่ารัก อ.เฉลิมชัย กับป้าแจง ภรรยาสุดที่รัก ทริปขี่มอเตอร์ไซค์ต่างประเทศ เท่สุดๆ

"ผมออกกำลังกายให้แข็งแรงเพื่อขี่มอเตอร์ไซค์ให้ได้ นั่งสมาธิภาวนา ให้จิตใจยอมรับกับทุกเรื่อง ยอมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า ก็คือความตาย ยอมรับทุกอย่าง ยินดีกับทุกอย่าง แล้วก็ใช้ชีวิตให้เป็นอิสรภาพยามแก่เฒ่า เที่ยวไปเรื่อย ๆ จนตาย ส่วนวาดรูปก็วาดเล่น ๆ พักผ่อนสนุก ๆ ไม่เอาอะไรมาก ไม่อยากเห็นชีวิตตัวเองทำงานหาเงินให้ลูกให้หลาน จนตัวเองล้มป่วยแล้วตายไป ไม่ได้มีชีวิตท่องเที่ยวพักผ่อน ผมเลือกแล้ว เลือกทางนี้...

ภาพไลฟ์สไตล์ของ อ.เฉลิมชัย ในช่วงหลายปีให้หลัง จึงเป็นการออกทริปขี่มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆ สีหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุข ล่าสุด เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา อ.เฉลิมชัย พร้อมภรรยา และลูกศิษย์ เพื่อนๆ คนสนิท ได้เดินทางลัดฟ้าไปประเทศญี่ปุ่น เพื่อขี่มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยว ท่ามกลางอากาศหนาวและใบไม้เปลี่ยนสี ซึ่งจะเห็นได้ว่า อ.เฉลิมชัย ในวัย 68 ปี ยังคงสดใสและเท่ในชุดไบค์เกอร์ โดยมีภรรยาโดยช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา อ.

