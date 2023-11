เปิดสาเหตุ หุ้นไอพีโอ “ต่ำจอง” ภาวะตลาด หรือ ตั้งราคาแพงเกินไป?

ขณะที่ บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือหุ้น ORN เข้าซื้อขายวันแรกด้วยราคาเปิดตลาดอยู่ที่ 1.29 บาท ลดลง 0.20 บาท หรือ -13.42% จากราคาจองซื้อที่หุ้นละ 1.49 บาท และบริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือหุ้น NAM เข้าซื้อขายวันแรกด้วยราคาเปิดตลาดอยู่ที่ 7.40 บาท ลดลง 0.30 บาท หรือ -3.90% จากราคาจองซื้อที่หุ้นละ 1.49 บาท

ดังนั้น สิ่งที่นักลงทุนต้องพิจารณา คือความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอ เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทใกล้เคียงกัน หรืออุตสาหกรรมเดียวกัน ว่ามีความเหมาะสม และสมเหตุสมผลหรือไม่ด้าน ณัฐพล คำถาเครือ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยกับ “Thairath Money” ว่า ส่วนใหญ่หุ้นไอพีโอนั้น จะให้ผลตอบแทนได้ดีในช่วงตลาดหุ้นขาขึ้น แต่ปัจจุบันมองว่าตลาดหุ้นไทยกำลังอยู่ในช่วงขาลง ประกอบกับธุรกิจที่เข้าจดทะเบียนในช่วงนี้ อาจเป็นธุรกิจที่ตลาดมองว่าไม่น่าสนใจ...

สำหรับการตั้งราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอนั้น มองว่าวาณิชธนากร (IB) และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ส่วนใหญ่ จะประเมินจากค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเป็นหลัก ซึ่งช่วงเวลาในการทำดีลและกำหนดราคาเสนอขายนั้น มีผลต่อความถูก-แพง ของหุ้น เนื่องจากตลาดมีความผันผวนสูง หากค่าเฉลี่ย P/E ของอุตสาหกรรมในตลาดปรับตัวลดลง อาจทำให้การเปรียบเทียบว่าหุ้นมีราคาแพงได้

เมื่อถามว่าการตั้งราคาเสนอขายในปัจจุบันแพงไปหรือไม่นั้น ณัฐพล มองว่า สำหรับการตั้งราคาเสนอขาย บางครั้งอาจอิงจากความคาดหวังของผลประกอบการในอนาคต ซึ่งความถูก-แพง ของหุ้นขึ้นอยู่กับมุมมองของนักลงทุน ดังนั้น นักลงทุนจะต้องพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานของบริษัทให้รอบคอบ และดูว่าธุรกิจที่จะลงทุนนั้น ตลาดให้ความสำคัญหรือไม่ เพราะหากตลาดไม่ให้มูลค่าต่อธุรกิจนั้น ก็จะส่งผลต่อความเคลื่อนไหวราคาหุ้น

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

THANSETTAKIJ: หุ้นไอพีโอ...มาแบบนี้ใครก็เหนื่อยหุ้นไอพีโอ...มาแบบนี้ใครก็เหนื่อย คอลัมน์เมาธ์ทุกอำเภอ โดย...เจ๊เมาธ์

แหล่ง: Thansettakij | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KTNEWSONLINE: ยุค 'ไอพีโอ' สะดุด ไร้ความเชื่อมั่น –ราคาต่ำจองแรงความน่าสนใจตลาดหุ้นไทยเพิ่มความมั่นคั่งให้กับนักลงทุนยังเป็นแหล่งระดมทุนที่มีต้นทุนถูกเทียบกับดอกเบี้ยธนาคารสำหรับบริษัทขนาดใหญ่และขนาดเล็กจนทำให้เป็นอีกสีสันให้กับนักลงทุนในตลาดหุ้นไทยที่มีสินค้าใหม่เข้ามาให้ลงทุนอย่าง ‘หุ้นไอพีโอ’

แหล่ง: ktnewsonline | อ่านเพิ่มเติม ⮕

INFOQUESTNEWS: HILITE: ETL เปิดเทรดวันแรกที่ 1.35 บาท ต่ำจอง 19.64%ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่

แหล่ง: InfoQuestNews | อ่านเพิ่มเติม ⮕

POSTTODAY: ETL เปิดเทรดวันแรก 1.35 บาท ต่ำจอง 19.64% 3 นักลงทุนวีไอ โผล่ถือหุ้นใหญ่ETL เปิดเทรด SET วันแรก 1.35 บาท ลดลง 19.64% จากราคาไอพีโอ 1.68 บาท เปิดชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก พบ “หมอพงศ์ศักดิ์-สุระ-เสี่ยป๋อง” โผล่ถือหุ้นใหญ่

แหล่ง: PostToday | อ่านเพิ่มเติม ⮕

INFOQUESTNEWS: HILITE: NAM เปิดเทรดวันแรก 7.40 บาท ต่ำจอง 3.90%ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่

แหล่ง: InfoQuestNews | อ่านเพิ่มเติม ⮕

POSTTODAY: ต่ำจอง! 'NAM' เปิดเทรดร่วง 3.90% จากราคาไอพีโอ 7.70 บ.ไอพีโอป้ายแดง “นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น (NAM)”เปิดเทรดวันแรก ร่วง 3.90% แตะ 7.40 บาท ต่ำกว่าราคาเสนอขาย 7.70 บาท

แหล่ง: PostToday | อ่านเพิ่มเติม ⮕