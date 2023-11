เปิดโพสต์แรก 'เบนซ์ เรซซิ่ง' หลังได้รับอิสรภาพ กำลังใจล้นหลาม

ขณะที่ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีจำนวนมาก เพราะเหมือนได้ชีวิตใหม่กลับคืนมาและได้อยู่กับ น้องเรซซิ่ง เป็นครอบครัวอีกครั้ง

ยกข้อกฎหมาย ตอบให้ 'เบนซ์ เรซซิ่ง'ติดคุกฟรี ได้เงินชดเชยหรือไม่'สามารถ เจนชัยจิตรวนิช' ยกข้อกฎหมาย ตอบให้ 'เบนซ์ เรซซิ่ง' ติดคุกฟรี จะได้เงินชดเชยคืน ทั้งกรณีตกเป็นแพะและติดคุกเกินเวลา

NationTV22

เปิดค่าชดเชย 'เบนซ์ เรซซิ่ง' ถูกจำคุกเกิน 8 เดือน 1.9 แสนบาท'เบนซ์ เรซซิ่ง' เปิดค่าชดเชย-สูญเสียรายได้รวมวันละ 800 วัน ถูกคุมขังเกิน 8 เดือน รวมชดเชย 1.

ThaiPBS

'สามารถ'ยกข้อกฎหมาย ตอบให้ 'เบนซ์เรซซิ่ง'ติดคุกฟรี แล้วจะได้เงินไหม!?นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว สามารถ เจนชัยจิตรวนิช โดยมีข้อความ ระบุว่า มีคนถามคดี เบนซ์ เรซซิ่ง ว่าติดคุกฟรี แล้วจะได้เงินมั้ย ผมขอหยิบยกมีข้อกฏหมายต้องพิจารณาดังนี้คือ 1.

siamrath_online

เบนซ์ เรซซิ่ง เปิดความสัมพันธ์กับ แพท และความรู้สึกแรกที่ได้เจอลูกชาย

Thairath_Ent

แซ่บทุกช็อต! 'เบนซ์ ปุณยาพร' สวมเดรสเกาะอกอวดอึ๋มทะลักไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆสำหรับนักแสดงสาวสวย 'เบนซ์ ปุณยาพร' ล่าสุดออกมาอวดลุคหวานในชุดเดรสเกาะอกโชว์หุ่นสับและผิวขาวละมุน พร้อมโพสท่าสับเผยอึ๋มทะลักแบบไม่ต้องซูม !! งานนี้ทั้งสวยทั้งเผ็ดแซ่บทุกช็อตบรรดาเอฟซีก็ไม่พลาดสาดอิโมจิไฟลุกให้สาวเบนซ์รัวๆ !!!

siamrath_online

