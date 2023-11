งบคำขอ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 6 แห่ง รวมจำนวน 101,851.1552 ล้านบาท (แบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 32,455.291 ล้านบาท รายจ่ายลงทุน 69,95.8621 ล้านบาท ) ซึ่งลดลงจากคำขอเดิม เมื่อเดือน ม.ค. 2566 ที่เสนอวงเงิน 104,623.9784 ล้านบาท จำนวน 2,772.8232 ล้านบาท ( 2.65 %) และลดลงจากคำของบปี 2566 ที่เสนอ 129,213.005 ล้านบาท จำนวน 27,361.8483 ล้านบาท (21.

มีแนวทางพัฒนามุ่งเป้าหมาย เปิดประตูการค้า การท่องเที่ยว สร้างการเป็น HUB เพื่อการเชื่อมโยงการเดินทางทุกมิติ ยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ลดอุบัติเหตุทางถนน เพิ่มคุณภาพชีวิต และลดต้นทุนในการเดินทาง ให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการระบบคมนาคมขนส่งอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า และ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น” (Green Transport)โดยลดสัดส่วนปริมาณการใช้เชื้อเพลิง ภาคคมนาคมขนส่งต่อการใช้พลังงานลงจาก 35 %...

ลดลงจากคำขอเดิม เมื่อเดือน ม.ค. 2566 ที่เสนอวงเงิน 99,498.772 ล้านบาท จำนวน 7,588.5625 ล้านบาท ( 7.63 %) และลดลงจากคำขอปี 2566 ที่เสนอ วงเงิน 95,334.131 ล้านบาท จำนวน 3,423.9215 (3.59%) กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เสนอคำขอ วงเงิน 4,648.9525 ล้านบาท (รายจ่ายประจำ 3,325.6538 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน 1,323.2987 ล้านบาท) ลดลงจากจากคำขอเดิม เมื่อเดือน ม.ค. 2566 จำนวน 268.4687 ล้านบาท (5.46 %)

กรมการขนส่งทางราง (ขร.) เสนอคำขอ วงเงิน 147.0546 ล้านบาท (รายจ่ายประจำ 113.9219 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน 33.1327 ล้านบาท) ลดลงจากคำขอเดิม เมื่อเดือน ม.ค. 2566 จำนวน 76.0803 ล้านบาท (34.10 %) รองลงมา คือ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เสนอคำขอ วงเงิน 30,927.4500 ล้านบาท (รายจ่ายประจำ 6,303.6400 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน 24,623.8100 ล้านบาท) เท่ากับคำขอเมื่อเดือน ม.ค. 2566

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MGRONLINELIVE: เปิดคำขอ”คมนาคม”งบปี 67 ทะลุ 5.56 แสนล้านบาท อัดลงทุนทุกโหมด’บูมเมืองท่องเที่ยว-กระตุ้นเศรษฐกิจ’รัฐบาล”เศรษฐา”ได้วางกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาท โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 13 ก.ย.2566 มีมติเห็นชอบการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณ พร้อมทั้งแนวทางการจัดทำงบประมาณและยุทธศาสตร์ก

แหล่ง: MGROnlineLive | อ่านเพิ่มเติม ⮕

THANSETTAKIJ: ฮือฮา ครม.ตั้ง 'วิทยา ยาม่วง' หวนกลับเป็นข้าราชการนั่งรองปลัดคมนาคมครม.เห็นชอบแต่งตั้ง 'วิทยา ยาม่วง' อดีตอธิบดีกรมเจ้าท่า หวนกลับเป็นข้าราชการอีกครั้ง นั่งตำแหน่งรองปลัดคมนาคมหลังลาออกจากราชการไปช่วงศักดิ์สยาม ชิดชอบ เป็นรมว.คมนาคม ยุครัฐบาลลุงตู่

แหล่ง: Thansettakij | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KTNEWSONLINE: AIS โกยกำไร 9 เดือนกว่า 2.2 หมื่นล้านบาทผลประกอบการ AIS ช่วง 9 เดือนแรกปีนี้ มีรายได้ 1.37 แสนล้านบาท เติบโตจากปีก่อน 0.6% และมีกำไรสุทธิ 2.2 หมื่นล้านบาท เติบโตขึ้น 18%

แหล่ง: ktnewsonline | อ่านเพิ่มเติม ⮕

POSTTODAY: ศาลรัฐธรรมนูญ นัด14ธ.ค. สอบ4พยาน กรณีศักดิ์สยาม ถือหุ้นบริษัทรับเหมาศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสารข่าว ประธานสภาฯส่งคำร้องให้วินิจฉัย ความเป็นรัฐมนตรี ศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีตรมว.คมนาคม สิ้นสุดลงหรือไม่ กรณีถือหุ้นบริษัท บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น พร้อมนัดไต่สวนพยานบุคคล4 ปาก วันที่14 ธ.ค.

แหล่ง: PostToday | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KTNEWSONLINE: รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 31 ตุลาคม 2566ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (66/67) 2500 ปลายข้าวหอมมะลิ (66/67) 1750 ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 2200-2250 ปลายข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 1650

แหล่ง: ktnewsonline | อ่านเพิ่มเติม ⮕

MONEYNBANKING: ANTA แบรนด์สปอร์ตจีน ลุยเปิด 10 สาขาในไทย จับนักวิ่ง-นักบาสANTA แบรนด์กีฬาจีน บุกหนักอาเซียน ปักหมุดตลาดไทย ปี 66-67 ขยายสาขาดุ 10 แห่งรวด ชูกลุ่มวิ่ง-บาสเก็ตบอล ฮีโร่โปรดักส์

แหล่ง: moneynbanking | อ่านเพิ่มเติม ⮕