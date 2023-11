เปิดประวัติ 'พระร่วงโรจนฤทธิ์' ครบรอบ 108 ปี พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ จ.นครปฐม

ต่อมา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2466 ได้ถวายพระนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่า"พระร่วงโรจนฤทธิ์ ศรีอินทราทิตย์ธรรโมภาสมหาวชิราวุธ ราชปูชนียบพิตร" พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีความผูกพันกับพระร่วงโรจนฤทธิ์ ฯ โดยมีพระบรมราชโองการสั่งข้อความเป็นพระราชพินัยกรรม ตามหนังสือพระบรมราชโองการวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2463 ความว่า

" ข้อ 17 พระอังคารขอให้บรรจุใต้ฐานพระร่วงโรจนฤทธิ์ ฯ ที่พระปฐมเจดีย์ในโอกาสอันเหมาะ ซึ่งไม่ติดต่อกับงานพระเมรุ"ครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 หลังจากถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้ว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้ารอยู่หัวโปรดเกล้า ฯ ให้อัญเชิญผอบพระบรมราชสรีรางคารจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามมาบรรจุในฐานพระร่วงโรจนฤทธิ์ ฯ ในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2469หลังจากนั้น พ.ศ.

