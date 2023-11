เปิดตัว ZEEHO รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 3 รุ่น ในไทย AE6+, AE8+, AE8 S+ วิ่งไกลสุด 140 กม. ราคาเริ่มต้น 85,000 บาท

30/10/2566 16:13:00 droidsans

The First Android Community in Thailand