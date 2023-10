เปิด Xiaomi HyperOS เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง เชื่อม “ดีไวซ์-รถ-สมาร์ทโฮม”

ซึ่งจะเข้ามาขับเคลื่อนสมาร์ทอีโคซิสเต็มของอุปกรณ์ส่วนบุคคล รถยนต์ และผลิตภัณฑ์ในบ้าน โดยมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายหลักสี่ประการ ได้แก่ การปรับโครงสร้างในระดับต่ำ (Low-level Refactoring), การเชื่อมต่ออัจฉริยะแบบ Cross-End (Cross-End Intelligent Connectivity), ระบบอัจฉริยะเชิงรุก (Proactive Intelligence), และการรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร (End-to-End Security) ซึ่งนั้นรองรับแพลตฟอร์มโปรเซสเซอร์มากกว่า 200 แพลตฟอร์ม และระบบไฟล์มาตรฐานมากกว่า 20 ระบบ ครอบคลุมอุปกรณ์หลายร้อยประเภทและ SKU หลายพันรายการ...

ซึ่งจะเข้ามาขับเคลื่อนสมาร์ทอีโคซิสเต็มของอุปกรณ์ส่วนบุคคล รถยนต์ และผลิตภัณฑ์ในบ้าน โดยมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายหลักสี่ประการ ได้แก่ การปรับโครงสร้างในระดับต่ำ (Low-level Refactoring), การเชื่อมต่ออัจฉริยะแบบ Cross-End (Cross-End Intelligent Connectivity), ระบบอัจฉริยะเชิงรุก (Proactive Intelligence), และการรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร (End-to-End Security) ซึ่งนั้นรองรับแพลตฟอร์มโปรเซสเซอร์มากกว่า 200 แพลตฟอร์ม และระบบไฟล์มาตรฐานมากกว่า 20 ระบบ ครอบคลุมอุปกรณ์หลายร้อยประเภทและ SKU หลายพันรายการ โดยที่ระบบจะเข้ามาช่วยในการกำหนดค่า การทำงาน และการใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นตามข้อกำหนดของฮาร์ดแวร์ นอกจากนี้ช่วงขนาดของ RAM ของอุปกรณ์นั้นยังรองรับครอบคลุมตั้งแต่ขนาดเล็ก 64KB ไปจนถึงขนาดใหญ่ถึง 24GB ทั้งนี้การทำงานตามหลักการของการกำหนดค่าทรัพยากรที่จำเป็นตามฮาร์ดแวร์ที่แตกต่างกันออกไป ควบคู่ไปกับการขจัดข้อมูลซ้ำซ้อนของไฟล์และการบีบอัดสแต็ก IO พื้นฐาน จึงทำให้ Xiaomi HyperOS มีน้ำหนักเบา โดยระบบเฟิร์มแวร์บนสมาร์ทโฟนจะใช้พื้นที่เพียง 8.75GB เท่านั้น ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงที่สำคัญเหนือคู่แข่ง

Xiaomi เปิดตัว HyperOS บอกว่าเป็นลูกผสมระหว่างลินุกซ์ และ Vela ระบบปฏิบัติการ IoTXiaomi เปิดตัวระบบปฏิบัติการใหม่ HyperOS ตามนัดหมาย โดยระบุว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการเดียวสำหรับสินค้าทุกตัวของ Xiaomi ตั้งแต่อุปกรณ์พกพา รถยนต อ่านเพิ่มเติม ⮕

Xiaomi เปิดตัว HyperOS แทนที่ MIUI ชูจุดเด่น กินทรัพยากรน้อย เร็ว ฉลาด ยืดหยุ่น และประหยัดแบตกว่า เชื่อม Ecosystem เป็นหนึ่งเดียวThe First Android Community in Thailand อ่านเพิ่มเติม ⮕

เปิดตัว Xiaomi 14 และ Xiaomi 14 Pro มาพร้อม HyperOS และ Snapdragon 8 Gen 3มาตามนัด Xiaomi 14 และ Xiaomi 14 Pro เปิดตัวอย่างเป็นทางการ มาพร้อม Snapdragon 8 Gen 3 กล้องหลัก Leica ที่ปรับปรุงใหม่ และระบบ HyperOS อ่านเพิ่มเติม ⮕

สรุปการเปิดตัวแล้ว Xiaomi 14 และ 14 Pro ปฏิวัติกล้องใหม่กับระบบปฏิบัติการใหม่ HyperOSและแล้ว Xiaomi ได้เปิดตัว Xiaomi 14 และ 14 Pro เรือธงตัวรุ่นใหม่ที่ทั่วโลกรอคอย เผยโฉมแล้วในจีน อ่านเพิ่มเติม ⮕

เปิดตัว Xiaomi Watch S3 นาฬิกาที่ใช้ระบบ HyperOS รุ่นแรก มาพร้อมหน้าปัดวงแหวนเปลี่ยนได้ รองรับ eSIMThe First Android Community in Thailand อ่านเพิ่มเติม ⮕

เปิดตัว Xiaomi 14 และ 14 Pro มาพร้อม HyperOS และกล้อง LEICA ที่ปรับปรุงใหม่Xiaomi เปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Xiaomi 14 และ Xiaomi 14 Pro อย่างเป็นทางการในประเทศจีน นอกจากเป็นโทรศัพท์ระดับเรือธงแล้วยังเป็นโทรศัพท์เครื่องแ อ่านเพิ่มเติม ⮕