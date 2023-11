เปิดตัว Galaxy Z Flip5 Retro ฉลองครบ 20 ปีของโทรศัพท์จอพับ Samsung SGH-E700

เกาหลีใต้, อังกฤษ, เยอรมัน, สเปน และออสเตรเลียในวันที่ 1 พฤศจิกายน ส่วนฝรั่งเศสจะวางวันจำหน่ายในวันที่ 2 พฤศจิกายน

Galaxy Z Flip5 Retro ได้รับแรงบันดาลใจจาก SGH-E700 ที่เป็นโทรศัพท์มือถือเครื่องแรกของ Samsung ที่มีเสาอากาศในตัว และมีบทบาทสำคัญในการยกระดับตำแหน่งแห่งที่ของ Samsung ในอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือ ซึ่ง Galaxy Z Flip5 Retro นำคุณสมบัติของ SGH-E700 มาใช้ เช่น การผสมผสานระหว่างสีฟ้าคราม และสีเงิน, การออกแบบ UX, การตีความกราฟิกพิกเซลยุค 2000 และแอนิเมชั่นแบบพิเศษบน Flex Window

นอกจากนี้ภายในกล่องจะมีการ์ด Flipsuit จำนวน 3 ใบที่มีโลโก้ของ Samsung ในยุคต่าง ๆ , เคส Flipsuit และการ์ดสะสมที่สลักด้วยหมายเลขซีเรียลเฉพาะตัว เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ Galaxy Z Flip5 Retro น่าสะสมยิ่งขึ้น

