เนชั่นกรุ๊ป ยินดี 3 นักกีฬา คว้าเหรียญเอเชียนพาราเกมส์

ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนชั่นกรุ๊ป ต้อนรับและแสดงความยินดี 3 พนักงานในเครือเนชั่น ที่เข้าร่วมทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทย โชว์ผลงานยอดเยี่ยมให้กับประเทศ คว้าชัย 1 เหรียญทอง และ 4 เหรียญแดง ในศึกเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีนโดย 1 เหรียญทองได้มาจาก "ขวัญสุดา พวงกิจจา" โชว์ฟอร์มสุดยอด โค่นมือ 1 ของโลก 'ซิโยดาคอฟ อิซาโคว่า' จากอุซเบกิสถาน คว้าชัยในการแข่งขันเทควันโด คลาส K44 รุ่นน้ำหนัก 44-47 กิโลกรัม มาครองได้สำเร็จ...

ฉาย บุนนาค กล่าวแสดงความยินดี ชื่นชมในความตั้งใจ พากเพียรซ้อมจนประสบความสำเร็จ สามารถคว้าชัยชนะในการแข่งขันครั้งนี้มาครอง องค์กรพร้อมสนับสนุนพนักงานอย่างเต็มที่ในด้านเงินเดือนตลอดจนสวัสดิการต่างๆ เพื่อมอบโอกาสให้แก่พนักงานนักกีฬาคนพิการในครอบครัวเนชั่น มุ่งมั่นทำความฝันให้เป็นจริง

พร้อมกันนี้ ได้มอบทุนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้พนักงานทั้ง 3 ท่าน พร้อมกล่าวให้กำลังใจก่อนเดินทางไปแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนที่ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 4 พฤศจิกายนนี้ เพื่อเก็บคะแนนสะสมทำ Ranking ต่อยอดสู่เป้าหมายใหญ่ พาราลิมปิก 2024 ที่ประเทศฝรั่งเศส headtopics.com

