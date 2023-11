เถ้าแก่น้อย ร่วมส่งความสนุกให้เหล่า เกมเมอร์ กับเกม IP ระดับตำนาน “Cabal Red”

สำหรับตัวเกม Cabal Red เป็น Cross Platform ที่มาจาก IP ระดับตำนานอย่าง Cabal ซึ่งได้รับความนิยมจากเหล่าเกมเมอร์กว่า 30 ล้านคนทั่วโลกมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 18 ปี รวมถึงในประเทศไทยด้วย สำหรับคอนเซ็ปต์ของเกมเวอร์ชันนี้นั้น จะมีการถ่ายทอดกลิ่นอาย และคงเอกลักษณ์ของต้นฉบับอย่าง “Battle Mode” และ “Combo System” ซึ่งจะมีการปรับปรุงแอนิเมชันท่าทางต่าง ๆ ในระหว่างการต่อสู้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เล่นสามารถดื่มด่ำกับภาพและเสียงได้อย่างเต็มอรรถรส อีกทั้งยังมาพร้อมโหมดการเล่นต่าง ๆ รวมไปถึงการแข่งขันแบบ...

โดยปัจจุบันตัวเกมยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อความสมบูรณ์แบบ เพื่อรองรับการเปิดให้บริการในประเทศต่าง ๆ พร้อมจะเริ่มเปิดให้บริการที่ประเทศเกาหลีใต้ก่อนเป็นประเทศแรก และมีแผนจะเปิดให้บริการในประเทศอื่น ๆ (ซึ่งรวมถึงประเทศไทย) ในลำดับต่อไป

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.