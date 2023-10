เด็กหญิง 14 ปี ผู้บาดเจ็บตกเครื่องเล่นหมึกยักษ์ ยังผวา บอกไม่เล่นอีกแล้ว

1 ใน 3 ผู้บาดเจ็บ จากเหตุเครื่องเล่นหมึกยักษ์หลุด เป็นเด็กหญิงอายุ 14 ปี ชื่อว่า น้องหลิว(นามสมมติ) บอกแม้อาการจะดีขึ้น แต่ก็บอกยังหวาดผวาอยู่ ไม่กล้าเล่นเครื่องเล่นที่ผาดโผนแบบนี้อีกแล้ว

หลังผ่านเหตุการณ์ระทึกเมื่อคืน(26 ต.ค.) เวลาประมาณ 23.00 น. ตอนนี้น้องหลิว ยังมีรอยฟกช้ำและอาการบวมที่บริเวณใบหน้า ด้านขวา น้องหลิวเล่าเหตุการณ์สั้นๆ ให้ทีมข่าวฟังว่า ขณะที่กำลังนั่งอยู่บนเครื่องเล่น ไม่มีสิ่งที่ผิดปกติใดใด มารู้ตัวอีกครั้ง กระเช้าที่นั่งก็ตกลงพื้นแล้ว ตอนนั้นทั้งตกใจและกลัวมากไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น จนกระทั่งถึงโรงพยาบาลศิริราช จึงทราบว่าตนเองกระแทก และมีอาการบาดเจ็บที่ใบหน้า

ส่วนเหตุการณ์ก็มาทราบรายละเอียดจากข่าวในวันนี้ว่า เครื่องเล่นที่น้องนั่งตก เมื่อถามความรู้สึกหลังเกิดเหตุ น้องหลิว บอกว่า คงจะไม่กล้าเล่นเครื่องเล่นที่ผาดโผนแบบนี้อีก ด้านคุณแม่ ของน้องหลิวเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่า ได้พาครอบครัวไปเที่ยวงาน ในช่วงห้าทุ่มเศษๆน้องหลิวและพี่ชาย วัย 15 ปี ขอเล่นเครื่องเล่นหมึกยักษ์ ซึ่งแม่เองก็ รู้สึกว่า เครื่องเล่นดูอันตรายและผาดโผน แต่เห็นมีคนต่อแถว ใช้บริการจำนวนมาก เลยคิดว่าไม่น่ามีอะไรน่ากลัว จึงให้ลูกทั้งสองคนขึ้นเล่น และหลังจากเครื่องเล่นเริ่ม ไปได้ซักระยะ จนใกล้จะหมดรอบ จู่ๆ ก็เกิดเสียงดังและมีคนคะโกนโวยวาย แม่จึงรีบวิ่งไปหาลูก ในช่วงชุลมุนตรงเครื่องเล่น เจอแต่ลูกชายที่ตกลงมากับเครื่องเล่น แต่น้องสามารถลุกขึ้นได้... headtopics.com

ในตอนนั้นมีคนบอกว่า น้องติดอยู่กับที่นั่งเครื่องเล่นที่ตก แม่และคนที่อยู่ในเหตุการณ์ ได้หากรรไกรมาตัด เข็มขัดนิรภัย ช่วยน้องหลิวออกมา และไปส่งโรงพยาบาล เพราะสังเกตเห็นว่า บริเวณหน้าของลูกมีอาการบวม และน้องร้องไห้หวาดกลัวตลอดเวลา

หลังแพทย์ตรวจ พบว่า เป็นอาการฟกช้ำจากการกระแทก ซึ่งถือว่าโชคดีที่ไม่บาดเจ็บสาหัส และถือเป็นบทเรียน จะไม่ให้ลูกเล่นเครื่องเล่นแบบนี้อีก - หลังเกิดเหตุ ทางผู้จัดงานได้โทรมารับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล พร้อมกล่าว ขอโทษกับครอบครัว headtopics.com

"ไท รูโทโล" จอมล็อกดาวรุ่งชื่อดังวัย 20 ปี จากสหรัฐอเมริกามีคิวขึ้นประชันฝีมือเผชิญหน้า "มาโกเมด อับดุลคาดิรอฟ" จอมเก๋ามากประสบการณ์ วัย 32 ปี จากรัสเซีย ในการชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE ปล้ำจับล็อก รุ่นเวลเตอร์เวต

