เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี (DEXON) คว้ารางวัล Safety Completing โครงการ The life extension baseline inspection campaign จาก Petrofac South East Asia Pte., Ltd บริษัทผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ให้บริการการตรวจสอบโครงสร้างทางด้านวิศวกรรม และการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) ได้รับเกียรติบัตร Safety Completing ในโครงการ The life extension baseline inspection campaign จาก Petrofac South East Asia Pte.

เด็กซ์ซอนคว้าใบรับรอง ISO/IEC17025:2017 ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ ย้ำภาพผู้นำอุตสาหกรรมการตรวจสอบระดับสากลสำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -15 มี.ค. 67 14:06 น. บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ DEXON ผู้นำในการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ให้บริการการตรวจสอบระบบ...

'ทีมกากีนั้ง' สุดยอดคอนเทนต์เตือนภัย คว้ารางวัล Asia Top Awards 2024'ทีมกากีนั้ง' ตำรวจรุ่นใหม่ คว้ารางวัล Asia Top Awards 2024 ทำคลิปคอนเทนต์โดดเด่นทันสมัย เตือนภัยประชาชน ส่งเสริมท่องเที่ยว

“สยามปทุมวัน เฮ้าส์” คว้า “WiredScore Platinum” มาตรฐานสูงสุดการเชื่อมต่อดิจิทัลระดับสากล ย้ำความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีอาคารอัจฉริยะโครงการ “สยามปทุมวัน เฮาส์” ผ่านการรับรอง WiredScore Platinum มาตรฐานการรับรองเทคโนโลยีอัจฉริยะอาคารระดับโลก จาก WiredScore ย้ำวิสัยทัศน์ของ “กลุ่มสยามกลการ” ผู้นำอาคารอัจฉริยะ (SMART Building) ตอบโจทย์การเชื่อมต่อทางดิจิทัลสำหรับผู้ใช้อาคารยุคใหม่แบบครบวงจร อาคาร “สยามปทุมวัน เฮาส์” เป็นเมกะโปรเจกต์ ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท สยามกลการ จำกัด...

แสนสิริลุยไตรมาส2ผุด11โครงการ1.2หมื่นล้านไตรมาสแรกยอดโอนทะลุ9.7พันล้านแสนสิริเผยยอดขายไตรมาสแรกวิ่งฉิว 1.2หมื่นล้านปิดรวดเดียว 12 โครงการ โกยยอดโอนทะลุ9.7พันล้านเชื่อมั่นมาตรการรัฐ ลุยไตรมาส 2 เปิด 11 โครงการ มูลค่ารวม 1.2หมื่นล้าน

SMART โชว์วิสัยทัศน์ปี 67 ปฏิวัติวงการนิติบุคคลเพื่อการอยู่อาศัย งัด 3 กลยุทธ์หลักให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้นำด้านการบริหารนิติบุคคลในประเทศไทย ที่มีประสบการณ์มากว่า 27 ปี บริหารโครงการทั่วประเทศมากที่สุดกว่า 459 โครงการ ทั้งโครงการที่เป็นหมู่บ้าน 346 โครงการ และคอนโด 113 โครงการ ดูแลลูกบ้านมากกว่า 225,000 หลังคาเรือน มากถึง 570,000 คน และเป็นบริษัทแรกที่ได้รับรอง ISO 41001:2018 Facility Management...

– คาเฟ่ อเมซอน คว้ารางวัล จาก LINE Thailand Awards 2023 ชูความสำเร็จของสุดยอดแบรนด์ที่สร้างผลงานสื่อสารการตลาดยอดเยี่ยมบนแพลตฟอร์ม LINEสำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -29 มี.ค. 67 16:12 น. คุณนุชยา จันทรุเบกษา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย คุณวรางคณา จันทรัฐ ผู้จัดการส่วนกลยุทธ์บริหารสื่อและบริ...

