เชือด! ‘ลิซ่า BLACKPINK’ Weibo ระงับบัญชี แห่จับตา ถูกแม่จีนแบน?

ล่าสุด บัญชี Weibo (เวยปั๋ว) แอปพลิเคชั่นสัญชาติจีน ของ "ลิซ่า" ได้ถูกระงับการใช้งาน ซึ่งบนหน้าบัญชีของลิซ่า ระบุข้อความว่า "This account can no longer be viewed due to reports of violations of laws, regulations, and Weibo community agreements (ไม่สามารถดูบัญชีนี้ได้อีกต่อไป เนื่องจากมีรายงานการละเมิดกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อตกลงชุมชน Weibo)"

นอกจากนี้ บัญชีแฟนคลับ และผู้ที่สนับสนุน ลิซ่า ได้ถูกระงับการใช้บัญชีด้วยเช่นกัน อาทิ lalalalisa_m และ LISA_LALISAHOUSE อีกทั้ง "Angelababy (แองเจล่าเบบี้)" นักแสดงชาวจีน ที่ถูกแม่จีนเล็งว่า ไปชมการแสดงของลิซ่า ทั้งที่เธอออกมาปฏิเสธ ก็ได้ถูกสถานนีโทรทัศน์ในประเทศจีนแบนเช่นกัน

