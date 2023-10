เจ้าของร้านสะเพร่าทิ้งถุงดำภายในมีชุดนร. 300 ชุด ให้รางวัล 1 หมื่น หากนำมาส่งคืน

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เพจเฟซบุ๊ก “ปทุมธานีที่นี่มีแต่เรื่อง” ได้โพสต์ข้อความ เจ้าของร้านเครื่องเขียน พลาดทิ้งถุงดำใบใหญ่ภายในบรรจุชุดนักเรียนเด็กอนุบาล 300 ชุด มูลค่ากว่า 90,000 บาท ลงถังขยะบริเวณถนนนิมิตรใหม่ คลองเจ็ด อ.ลำลูกกา ก่อนจะรู้ตัวอีกทีผ่านไปเกือบครึ่งเดือน เพราะเด็กนักเรียนมาขอรับชุด ซึ่งทางเจ้าของร้านมีรางวัลให้ 10,000 บาท ให้กับผู้ที่เก็บไปแล้วนำส่งคืนทางร้าน

หลังทราบเรื่องจึงเดินทางไปที่เกิดเหตุ ร้านเพียรเจริญพาณิช จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียน ทุกชนิด ตั้งอยู่ที่ ม.21 เส้นทางลำลูกกา-มีนบุรี ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พบนางกนกวรรณ อายุ 45 ปี เจ้าของร้านชี้ให้ดูบริเวณถังขยะที่อยู่เลยหน้าร้านไปประมาณ 20 เมตร ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนที่ตนเองนำถุงพลาสติกสีดำใบใหญ่ภายในบรรจุชุดนักเรียนจำนวน 300 ชุด มาทิ้งไว้โดยที่ไม่ทราบว่าภายในเป็นชุดนักเรียน เพราะคิดว่าเป็นถุงขยะโดยนำมาทิ้งไว้ตั้งแต่เวลา 16.00 น.

ซึ่งตนเองได้สอบถามเพื่อนข้างร้าน พบว่าผู้ที่เก็บไปเป็นรถซาเล้งสามล้อเก็บของเก่า ซึ่งตนเองอยากให้นำมาคืน และตนเองได้นำป้ายมาติดที่ถังขยะเผื่อผู้ที่เก็บไปเห็นจะได้นำมาส่งคืน โดยมีเงินรางวัลมอบให้จำนวน 10,000 บาท ซึ่งตนเองไม่ได้เอาเรื่อง หรือแจ้งความเพราะเป็นความผิดพลาดของตนเอง และที่สำคัญโรงเรียนจะเปิดอีกไม่กี่วันถ้าจะตัดใหม่ก็ไม่ทันในการเปิดภาคเรียน headtopics.com

