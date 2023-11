เจ้าพระองค์ดํา น้องต่างแม่ของพระเจ้าเสือ ผู้ถูกสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์ 'พรหมลิขิต'

พระราชพงศาวดาร ไม่ได้ปรากฏเรื่องราวของพระองค์มากนัก พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) กล่าวไว้เพียงว่า "เจ้าพระองค์ดำนั้นกระด้าง ลางทีเสด็จเข้าในออกนอกขึ้นบัลลังก์กลาง ไม่สู้เกรงกลัวพระราชอาญาเลยจึ่งทรงพระกรุณาสั่งให้สำเร็จเสียด้วยท่อนจันทน์"พระราชพงศาวดารกรุงสยาม ฉบับบริติชมิวเซียม ปรากฏหลักฐานว่า เจ้าพระองค์ดำ ได้กระทำการกระด้างกระเดื่องต่อพระราชอำนาจพระเจ้าท้ายสระผู้เป็นหลาน ล่วงเข้าเขตพระราชฐานซึ่งเป็นที่หวงห้าม สมเด็จพระเจ้าท้ายสระจึงปรึกษากับเจ้าฟ้าพร พระราชอนุชาที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคล เห็นเป็นมหันตโทษจึงโปรดให้พันธนาการพระองค์เจ้าดำ และสำเร็จโทษเสีย ณ...

"ขณะนั้นพระองค์จ้าวดำกอประด้วยทิฐิมาณะ กระทำการหยาบช้า กระด้างกระเดื่อง ลลาบลล้าวเข้าไปในพระราชถานตำแหน่งที่ห้ามเปนหลายครั้งมิได้เกรงกลัวพระราชอาชญา จึ่งสมเดจ์พระเจ้าอยู่หัวก็มีพระราชดำหรัสปฤกษาด้วยสมเดจ์พระอนุชาธิราช กรมพระราชวังบวรตรัสเหนว่าโทษพระองค์จ้าวดำนั้น ผิดเปนมหันตโทษ จึ่งให้จับพระองค์จ้าวดำพันทนาไว้แล้วให้เอาไปสำเหรจ์โทษเสียด้วยท่อนจันทน์ เอาพระศพไปฝังเสีย ณะ วัดโคกพญา แลพระองค์จ้าวแก้วซึ่งเปนบริจาพระองค์จ้าวดำนั้นเปนม่ายอยู่ จึ่งเสดจ์ไปทรงผนวดเปนพระรูปอยู่ ณะ พระตำหนักวัดดุษิต...

ส่วนพระองค์เจ้าแก้ว (พระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าเสือ) พระชายาก็เสด็จไปทรงผนวชเป็นชี อยู่กับกรมพระเทพามาตย์ พระอัยยิกาของสมเด็จพระเจ้าท้ายสระที่วัดดุสิดาราม

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KOM_CHAD_LUEK: 'เกรท วรินทร'เดินสายไหว้ทั่วอยุธยา หลังรับบท 'ขุนหลวงท้ายสระ''เกรท วรินทร'ก็ออกมาเล่าแบบหมดเปลือกถึงละคร พรหมลิขิต ในบทบาทสำคัญ 'ขุนหลวงท้ายสระ' ที่เจ้าทำการบ้านอย่างหนัก และหลังถ่ายทำเสร็จก็เดินทางไปไหว้ทั่วจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แหล่ง: Kom_chad_luek | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SANOOK: ประวัติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (เจ้าฟ้าพร) ยุครุ่งเรืองยุคสุดท้ายของอยุธยาใน “พรหมลิขิต”ประวัติ เจ้าฟ้าพร หรือ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ รัชสมัยต่อจาก สมเด็จพระที่นั่งท้ายสระ (เจ้าฟ้าเพชร) ในละคร พรหมลิขิต ที่เป็นยุครุ่งเรืองยุคสุดท้ายของอยุธยา

แหล่ง: Sanook | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SANOOK: ประวัติ 'กีต้าร์ วสวัตติ์' เปิดวาร์ปสแตนด์อินหล่อของ 'โป๊ป ธนวรรธน์' จากพรหมลิขิตหล่อจนต้องเปิดวาร์ปรัวๆ เลยทีเดียว สำหรับ กีต้าร์ วสวัตติ์ หนุ่มหล่อหน้าใส ที่รับหน้าที่เป็น สแตนด์อินให้กับ โป๊ป ธนวรรธน์ จากละครเรื่อง พรหมลิขิต

แหล่ง: Sanook | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SANOOK: เรื่องย่อละคร พรหมลิขิต EP.7 การะเกดได้เจอพุดตานสักทีพรหมลิขิต EP.7 ฉากที่หลายคนรอคอย คุณหญิงการะเกดได้พบกับพุดตานสักที หลังจากที่พยายามจะมาเจอ แต่ก็คาดกันตลอด

แหล่ง: Sanook | อ่านเพิ่มเติม ⮕

PRACHACHAT: “อยุธยา” เปิดชม 4 วัดยามค่ำ “พรหมลิขิต” ฟีเวอร์จองห้องพักพุ่งเรียกได้ว่ากระแสละครเรื่อง “พรหมลิขิต” ของช่อง 3 รั้งไม่หยุดฉุดไม่อยู่ ทำให้การท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยากลับมาบูมอีกครั้ง

แหล่ง: prachachat | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KOM_CHAD_LUEK: ดราม่า 'พรหมลิขิต' ฉาก 'คุณหญิงการะเกด - พุดตาน' ถกสนั่น 'รอมแพง' ชี้แจงด่วนดราม่า 'พรหมลิขิต' ฉาก 'คุณหญิงการะเกด' รอเจอกับ 'พุดตาน' ยืดเยื้อ 'รอมแพง' ชี้แจงด่วน ขอรับความผิด รับถูก อ.ศัลยา บ่นเหมือนกัน

แหล่ง: Kom_chad_luek | อ่านเพิ่มเติม ⮕