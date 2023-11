เจี๊ยบ กนกพร ดวงเฮงเคยถูกรางวัลที่ 1 ล่าสุด ถูกหวยอีกจุกๆ ในงวด 1/11/66

ตั้งแต่วันที่ถูกรางวัลที่ 1 จนถึงวันนี้ก็ 2 วัน 3 คืน ฉันยังไม่ได้นอนหลับเต็มตาเลยทุกคน โทรศัพท์ฉันทำไมถึงมีพี่น้องเยอะจัง (ขยี้ตาหาว) พี่น้องทั่วประเทศ คนไม่เคยรู้จักก็บอกว่าเป็นพี่น้องกัน ก็โทรมาเต็มเลย มีแต่คนลำบาก ไม่ลำบากก็มีเเต่ฉันคนเดียวเนาะ โอ้ย อย่างเพิ่งโทรมากันนะพี่น้องเอ๊ย รอให้ฉันใช้หนี้ใช้สินให้มันเสร็จก่อน หนี้สินฉันก็เยอะอยู่ค่ะ อย่าเพิ่งโทรมานะ

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KOM_CHAD_LUEK: 'เลขเด็ดงวดนี้' 1/11/66 รวม 3 เจ้าแม่ เลขเด็ด 'บั้งไฟพญานาค 2566' งวด 1 พ.ย. 2566'หวย' 1/11/66 มัดรวม 'เลขเด็ดงวดนี้' 1/11/66 รวมเลขเด็ด 3 เจ้าแม่ดัง แม่น้ำหนึ่ง เจ๊นุ๊กบารมีมหาเฮง เจ๊ฟองเบียร์ เลขเด็ด 'บั้งไฟพญานาค 2566' เลขทะเบียนรถ งวด 1 พฤศจิกายน 2566

แหล่ง: Kom_chad_luek | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SANOOK: เปิดเลขเด็ด 1/11/66 สรุปยอดบั้งไฟพญานาค ริมแม่น้ำโขงหนองคาย 2 อำเภอเปิดเลขเด็ด 1/11/66 สรุปยอดบั้งไฟพญานาค ริมแม่น้ำโขงหนองคาย 2 อำเภอ

แหล่ง: Sanook | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SANOOK: สีเสื้อมงคลวันหวยออก 1/11/66 พร้อมทริคเสริมโชคงวดนี้เสริมโชค เสริมปัง ด้วยสีเสื้อมงคล วันหวยออกงวดนี้ 1/11/66

แหล่ง: Sanook | อ่านเพิ่มเติม ⮕

THAINEWS_NEWS: ส่องเลขเด็ด \'เจ๊ฟองเบียร์-เจ๊นุ๊ก-แม่น้ำหนึ่ง\' แนวทางเลขเด็ด งวด 1/11/66ส่องเลขเด็ด 3 เจ้าแม่ดัง \'เจ๊ฟองเบียร์-เจ๊นุ๊ก-แม่น้ำหนึ่ง\' แนวทางเลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย งวดประจำวันที่ 1/11/66

แหล่ง: Thainews_News | อ่านเพิ่มเติม ⮕

NATIONTV22: ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1 งวดประจำวันวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 พร้อมอัปเดตผลทุกรางวัลให้ที่นี่ ครบก่อนใคร กับทีมข่าวเนชั่นออนไลน์ รวดเร็วครบถ้วน ให้คุณลุ้นไปกับเรา หวยงวด 1/11/66

แหล่ง: NationTV22 | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KOM_CHAD_LUEK: เลขเด็ด 1/11/66 'ฮาย อาภาพร' แจก 'เลขธูป' หลังงวดก่อน ถูกรางวัลที่ 5 ตั้ง 5 ใบเลขเด็ดงวดนี้ เลขเด็ด 1/11/66 เลขเด็ด 1 พ.ย. 66 ออกอะไร 'ฮาย อาภาพร' แจก 'เลขธูป' แจ่มๆ หลังงวดก่อน ถูกรางวัลที่ 5 จำนวน 5 ใบ

แหล่ง: Kom_chad_luek | อ่านเพิ่มเติม ⮕