เงินบาทแข็ง ! ลุ้นผลประชุมบีโออี - ตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ

50% ตามตลาดคาด ขณะที่ถ้อยแถลงประธานเฟด ลดความกังวลต่อการเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย หนุนตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดรับความเสี่ยงเพิ่ม ลุ้นรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ -จับตาประชุมบีโออี

NATIONTV22: เงินบาทแข็ง ! ทุบสถิติใหม่ในรอบ 6 สัปดาห์-นักลงทุนเทขายดอลลาร์ทำกำไรเงินบาทเปิดตลาดเช้านี้ที่ระดับ 35.

POSTTODAY: เงินบาทวันนี้36.05-36.30บาท/ดอลลาร์เปิดเช้านี้36.12บาท/ดอลลาร์Krungthai GLOBAL MARKETS คาดการณ์แนวโน้มเงินบาทวันนี้ที่ 36.05-36.30 บาทต่อดอลลาร์ ส่วนเปิดเช้าอ่อนค่าลงอยู่ที่ 36.12 บาทต่อดอลลาร์ จากระดับปิดวันก่อนหน้าที่ 35.96 บาทต่อดอลลาร์ หลังเงินดอลลาร์แข็งตามเงินเยนอ่อนและราคาทองคำย่อลงช่วงสั้น ๆ

SIAMRATH_ONLINE: ค่าเงินบาทระหว่างวันแข็งค่าหลุด 36 ก่อนกลับมาปิดที่ 36.04 ตลาดจับตาประชุม BOJ-FEDค่าเงินบาทระหว่างวันแข็งค่าหลุด 36 ก่อนกลับมาปิดที่ 36.04 ตลาดจับตาประชุม BOJ-FED นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเย็นนี้อยู่ที่ 36.04 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวแข็งค่าจากเปิดตลาดเมื่อเช้าที่ระดับ 36.11 บาท/ดอลลาร์ เคลื่อนไหวตามทิศทางค่าเงินในภูมิภาค ระหว่างวันเคลื่อนไหวในกรอบ 35.98 - 36.

MORNINGNEWSTV3: ค่าเงินบาทวันนี้ 30 ต.ค.66 เปิดตลาด “แข็งค่า” ที่ 36.12 บาทต่อดอลลาร์เรื่องเล่าเช้านี้

KTNEWSONLINE: ค่าเงินบาทวันนี้ 30 ต.ค.66 ‘แข็งค่า’ จากดอลลาร์อ่อนค่า เงินเฟ้อไม่เร่งตัวค่าเงินบาทวันนี้ 30 ต.ค.66 เปิดตลาด “แข็งค่า”ที่ 36.12 บาทต่อดอลลาร์ “กรุงไทย” ชี้เงินดอลลาร์อ่อนค่า เงินเฟ้อไม่เร่งตัว และรับแรงหนุนสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางภาวะสงครามที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง มองกรอบเงินบาทวันนี้ 36.00-36.25 บาทต่อดอลลาร์

KTNEWSONLINE: ค่าเงินบาทวันนี้ 27 ต.ค.66 ‘แข็งค่า’ จากแรงขายดอลลาร์ทำกำไร- ราคาทองรีบาวด์ค่าเงินบาทวันนี้ 27 ต.ค.66 เปิดตลาด “แข็งค่า”ที่ 36.23 บาทต่อดอลลาร์ “กรุงไทย” ชี้เงินดอลลาร์เผชิญแรงขายทำกำไร จากแรงกดดันบอนด์ยีลด์ 10 ปี ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ราคาทองรีบาวด์ 1,990 ดอลลาร์ต่อออนซ์ มองกรอบเงินบาทวันนี้ 36.00-36.

