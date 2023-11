เงินเฟ้อเกาหลีใต้พุ่งทะลุ 3% ติดกัน 3 เดือน คาดหนุนแบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ย

ทั้งนี้ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค ปรับตัวขึ้น 3.8% ในเดือนต.ค. เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งมากกว่าเดือนก.ย.ที่มีการขยายตัว 3.7% และมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 3.6%

ดัชนี CPI ดีดตัวขึ้นเหนือระดับ 3% ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 ซึ่งบ่งชี้ว่าเงินเฟ้อของเกาหลีใต้ดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว และอาจเป็นปัจจัยกดดันให้ธนาคารกลางเกาหลีใต้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่วนดัชนี CPI พื้นฐาน ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานที่ผันผวน เพิ่มขึ้น 3.6% ในเดือนต.ค. เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งชะลอตัวลงจากเดือนก.ย.ที่เพิ่มขึ้น 3.8%

ราคาสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันจำนวน 144 รายการ เช่น อาหาร, เสื้อผ้า และที่อยู่อาศัยนั้น เพิ่มขึ้น 4.6% ในเดือนต.ค. และสูงกว่าเดือนก.ย.ที่เพิ่มขึ้น 4.4% นายชู คยองโฮ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังเกาหลีใต้ กล่าวว่า"เงินเฟ้อมีแนวโน้มชะลอตัวลงช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง, สภาพอากาศที่ไม่แปรปรวน และปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรัฐบาลเกาหลีใต้จะให้ความสำคัญกับการรักษาเสถียรภาพของเงินเฟ้อเป็นอันดับแรก และกระทรวงการคลังจะร่วมมือกับกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ภารกิจนี้สำเร็จลุล่วง"

