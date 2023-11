เครื่องไม่แพงแรงน้อยก็เล่นได้ สเป็ค PC สำหรับเกม Modern Warfare 3

นั้นใช้ทรัพยากรเครื่องไม่มากนัก โดยเฉพาะหากต้องการเล่นแบบขั้นต่ำ ใช้เพียงคอมพิวเตอร์ตกรุ่นสัก 4-5 ปีก็ยังเล่นได้อยู่แบบสบาย ๆ และถ้าต้องการปรับกราฟิกแบบสูง ก็ยังใช้สเป็คเครื่องไม่มากเช่นกัน แค่การ์ดจอระดับ ซีรี่ส์ RTX 30 ก็เพียงพอ

SANOOK: เปิดเผยรายละเอียดและสเปกของ Call of Duty: Modern Warfare III เวอร์ชั่น PCพร้อมรับชมตัวอย่างใหม่

SANOOK: ชุดบันเดิล PS5 Slim อาจแถมเกม Call Of Duty Modern Warfare 3 ฟรี ๆPS5 Slim เวอร์ชันพร้อมดิสก์ไดร์ฟ ราคาปกติ $500 แต่ราคาชุดบันเดิลกับเกม Call Of Duty Modern Warfare 3 ก็ขาย $500 เช่นกัน

DROIDSANS: สเปค Samsung Galaxy A15 5G ได้จอ OLED รีเฟรช 90Hz ชิป Dimensity 6100+

DROIDSANS: CEO Intel เผย ไม่มองว่าชิป ARM PC เป็นคู่แข่ง เพราะไม่ได้ประสบความสำเร็จในตลาด PC ขนาดนั้น

MXPHONE: ฟิลิปส์ นำเสนอ ‘Philips Hue’ ระบบไฟอัจฉริยะ ยกระดับความบันเทิง Home Entertainment'ซิกนิฟาย' (Signify) ผู้บริหารจัดการแบรนด์ฟิลิปส์ (Philips) เปิดตัวไลน์สินค้า ‘Philips Hue’ ระบบไฟ IoT อัจฉริยะสำหรับการใช้งานด้าน Home entertainment และ PC gaming

SPRINGNEWS: MacBook Pro 16' M3 Max ราคา 259,400 บาท เทียบกับ PC , Notebook เลือกซื้ออะไรดีMacBook Pro 16 นิ้ว รุ่นใหม่ชิป M3 Max ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน Apple Event 'Scary fast.' ซึ่งหากอัปเกรดจัดเต็มจะอยู่ที่ราคา 259,400 บาท มาดูกันว่าแล็บท็อปราคาระดับนี้เมื่อเทียบกับ PC หรือคอมพิวเตอร์ ซื้อแบบไหนจะคุ้มค่ากว่ากัน

