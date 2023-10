เข้าออฟฟิศ จิบกาแฟ แล้วกลับบ้าน วิธีรับมือเมื่อถูกเรียกเข้าออฟฟิศ

สถานการณ์การทำงานแบบผสมผสาน (State of Hybrid Work) ประจำปี 2023 ซึ่งพบว่า บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Zoom, Meta, Salesforce และ J.P. Morgan พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้พนักงานกลับมาทำงานที่ออฟฟิศ ทั้งไม้อ่อน (ขอร้อง) และไม้แข็ง (บังคับ)

แฟรงก์ ไวชาวพ์ ซีอีโอของ Owl Labs กล่าวว่า พนักงานไม่อยากจะเสียเงินและเสียเวลาในการเข้าออฟฟิศบ่อย ๆ ถ้าหากพวกเขาเข้าไปแล้ว ต้องทำสิ่งเดิม ๆ ที่เขาสามารถนั่งทำจากที่บ้านได้อย่างสบาย ๆ ขณะที่บางคนรู้สึกว่าการทำงานในออฟฟิศทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของพวกเขาลดลง แต่พวกเขาก็รู้ดีว่าหัวหน้าอยากให้กลับเข้าไปทำงานในออฟฟิศเหมือนยุคก่อนโควิด

เนื่องด้วยบริษัทต่าง ๆ ไม่ได้กำหนดว่าพนักงานจะต้องอยู่ในออฟฟิศกี่ชั่วโมงต่อวัน ทำให้พนักงานหลายคนใช้ช่องว่างนี้ เข้าออฟฟิศไปจิบกาแฟ และนั่งอยู่ในสำนักงานนานพอที่จะให้หัวหน้าได้เห็นหน้า รับรู้แล้วแล้วว่า พวกเขาเข้าออฟฟิศรายงานของ Owl Labs พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 69% เชื่อว่านายจ้างต้องการให้พวกเขากลับมานั่งทำงานในออฟฟิศ แต่เหล่าพนักงานกว่า 60%... headtopics.com

ส่วน 58% พนักงานที่โดนเรียกตัวกลับเข้าออฟฟิศมักใช้วิธี Coffee Badging เข้าออฟฟิศไปให้เห็นเจ้านายเห็นหน้า แล้วกลับบ้านไปทำงานต่อ ขณะที่ 8% ยังไม่เคยใช้ไอเดียนี้ แต่อยากลองทำดูหรือใช้เวลานอกออฟฟิศเพื่อไปเที่ยวเล่นและพักผ่อน ซึ่งสามารถตีความได้ว่า พนักงานเหล่านี้เห็นความคุณค่าของสำนักงานในฐานะเป็นสถานที่ใช้พบปะ ติดต่องาน ประชุมกับเพื่อนร่วมงาน

รายงานสถานการณ์การทำงานแบบผสมผสาน แสดงให้เห็นว่าผู้ชายมีแนวโน้มที่จะออกจากออฟฟิศ (62%) มากกว่าผู้หญิง (38%) เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่า คนรุ่นมิลเลนเนียลเป็นกลุ่มคนที่มีแนวโน้มจะออฟฟิศมากที่สุด ตามมาด้วยเจน X เจน Z และเบบี้บูมเมอร์” ดังนั้นพวกเขาจึงคาดหวังกับรูปแบบการทำงาน มากกว่า สถานที่ทำงาน ที่เป็นค่านิยมดั้งเดิม headtopics.com

