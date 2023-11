เกรท วอลล์ มอเตอร์ จับมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม มอบถุงยังชีพ ร่วมเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมเฉียบพลันในประเทศไทย

ยืนหยัดเคียงข้างคนไทย ภายใต้โครงการ “GWM: Go With Me Go Together รวมหัวใจพร้อมก้าวผ่านทุกวิกฤตไปด้วยกัน” ผนึกกำลังกระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอบถุงยังชีพรวมทั้งสิ้น 2,500 ถุงให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมเฉียบพลันในประเทศไทย รวมมูลค่าความช่วยเหลือกว่า 1,000,000 บาท พร้อมนำรถยนต์ All New GWM TANK 300 HEV จำนวน 5 คัน และ All New GWM TANK 500 HEV จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในการเดินทางและส่งมอบถุงยังชีพไปในพื้นที่ประสบภัยในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้กล่าวว่า...

นอกจากนี้ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ยังขอส่งมอบกำลังใจพร้อมช่วยเหลือลูกค้าในเขตพื้นที่ต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม โดยการมอบส่วนลดค่าอะไหล่และค่าแรง 30% ให้กับลูกค้า* โดยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม สามารถติดต่อศูนย์บริการ GWM ได้ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 3 ธันวาคม 2566 (*สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า GWM ที่รถยนต์ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเท่านั้น) เกรท วอลล์ มอเตอร์ (Great Wall Motor) หรือ GWM ผู้ผลิตรถเอสยูวีและรถกระบะระดับโลก จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเมื่อปี 2546...

“ฮุนได” แจงเปลี่ยนมือแล้ว ปิด “ฮุนได มอเตอร์ ”ในไทยไม่กระทบธุรกิจฮุนได โมบิลีตี้ ยันหลัง ฮุนได มอเตอร์ แจ้งตลาดหลังทรัพย์เพื่อปิดกิจการไม่กระทบลูกไทย หลังบริษัทแม่จากเกาหลีเข้ามาทำตลาดเอง อ่านเพิ่มเติม ⮕

เรื่องย่อละคร พรหมลิขิต EP.5 ขุนหลวงท้ายสระ ขึ้นครองราชย์พรหมลิขิต EP. 5 เข้าสู่แผ่นดินใหม่ เปิดตัว ขุนหลวงท้ายสระ (เกรท วรินทร) และไปช่วยพุดตาน (เบลล่า) สร้างเรือนใหม่กัน! อ่านเพิ่มเติม ⮕

ฮุนได โมบิลิตี้ ยันเลิกกิจการ ฮุนได มอเตอร์ ส่งต่อให้บริษัทแม่ที่เกาหลีดู ไม่กระทบธุรกิจฮุนได มอเตอร์ เลิกกิจการ ส่งไม้ต่อบริษัทแม่ที่เกาหลีดูต่อ ในนาม ฮุนได โมบิลิตี้ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 66 ชี้ไม่กระทบการดำเนินธุรกิจหลัก อ่านเพิ่มเติม ⮕

“พรหมลิขิต” เปิดตัวละครลับ “เกรท-เด่นคุณ” สู่ยุค “ขุนหลวงท้ายสระ”website ข่าวบันเทิงอันดับหนึ่ง ดาราเดลี่ เบื้องลึกเบื้องหลังวงการมายา อัพเดททุกวัน สดก่อนใคร อ่านเพิ่มเติม ⮕

เกรท วรินทร ใน ‘จักรวาลออเจ้า’ การสวมบท ‘ขุนหลวงท้ายสระ’ และฉากที่ทำให้ขนลุกข่าวการเมือง เศรษฐกิจ กีฬา บันเทิง-ศิลปวัฒนธรรม ต่างประเทศ การศึกษา อ่านเพิ่มเติม ⮕

เกรท วอลล์ฯ ใช้นโยบาย “ราคาเดียว” ลั่นไม่ปรับราคา ORA Good Catเกรท วอลล์ อัดแคมเปญสูงสุด 366,000 บาท หวังดันยอดขายรถอีวี ORA Good Cat ส่งท้ายมาตรการรัฐ วันที่ 27 ตุลาคม 2566 นายณรงค์ สีตลายน กรรมการผู้จัดการ เกรท อ่านเพิ่มเติม ⮕