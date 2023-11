ฮึบไม่อยู่! “เฌอปราง” ปล่อยโฮกลางเวที แฟนคลับตะโกน “รักเฌอ” ลั่นฮอลล์

ผ่านพ้นไปแล้ว สำหรับ Depart’Cher Cherprang BNK48’s Graduation Concert หรือ “คอนแกรดพิเฌอ” คอนเสิร์ตใหญ่ส่งท้าย “เฌอปราง อารีย์กุล” ในฐานะเมมเบอร์ของวง BNK48 จากต้นสังกัด Independent Artist Management (อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์) หรือ ค่าย iAM ที่งานนี้จัดเต็มในทุกๆ ซีน ไม่ว่าจะเป็น การร้อง เล่น เต้น โชว์ สร้างความสนุกประทับใจ พร้อมกับรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และน้ำตากันไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานีเริ่มคอนเสิร์ตปุ๊บ! ก็เปิดเซอร์ไพรส์ทันทีด้วยเพลง Hajimete...

), Hatsukoi yo Konnichiwa – เสียงหัวใจตึกตัก, Tomodachi – เพื่อน ซึ่งมี มิโอริ และรินะ CGM48 ออกมาร่วมร้องเพลงนี้ด้วยกัน , Kimi no Koto ga Suki Dakara – ก็เพราะว่าชอบเธอ, Oshibe to Meshibe to Yoru no Chouchou – ทุ่งดอกไม้ยามรัตติกาล พร้อมเซอร์ไพรส์แขกพิเศษ “Mao WeiJia” จาก AKB48 Team SH, Dance ~ Beginner, RIVER โดยมีสมาชิก BNK48 รุ่นปัจจุบัน พร้อมเฌอปราง และอดีตสมาชิก BNK48 รุ่นที่ 1 อร และ น้ำหนึ่ง, สายซับ (เฌอปราง, ปัญ, โมบายล์, แก้ว) มาแจมในเพลงนี้ด้วยกัน, Iiwake Maybe นำโดยเฌอปราง, มิโอริ...

'เฌอปราง' เผยถึงกฎความรักของวง BNK48 พร้อมเปิดความฝันสิ่งที่อยากเป็นได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการ Club Friday Show ผลิตโดย CHANGE2561 เฌอปราง อารีย์กุล ได้เปิดเรื่องราวในชีวิตพร้อมเผยความรักแบบทุกซอกทุกมุมในใจเพราะอุ่นใจที่ได้มานั่งคุยมานั่งเล่าที่นี่เป็นที่แรกถึงกฎความรักของวง BNK48 พร้อมเปิดความฝันสิ่งนี้ต่างหากคือสิ่งที่อยากเป็น ตรงนี้ถือว่าเป็นกติกาหรือเป็นกฎแบบห้ามอะไรแบบนี้หรือเปล่า เฌอปราง :... อ่านเพิ่มเติม ⮕

“เฌอปราง อารีย์กุล” โพสต์ความประทับใจของคอนเสิร์ตสุดท้ายในฐานะ BNKwebsite ข่าวบันเทิงอันดับหนึ่ง ดาราเดลี่ เบื้องลึกเบื้องหลังวงการมายา อัพเดททุกวัน สดก่อนใคร อ่านเพิ่มเติม ⮕

'เฌอปราง' เผยถึงกฎความรักของวง BNK48 พร้อมเปิดความฝันสิ่งที่อยากเป็นได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการ Club Friday Show ผลิตโดย CHANGE2561 เฌอปราง อารีย์กุล ได้เปิดเรื่องราวในชีวิตพร้อมเผยความรักแบบทุกซอกทุกมุมในใจเพราะอุ่นใจที่ได้มานั่งคุยมานั่งเล่าที่นี่เป็นที่แรกถึงกฎความรักของวง BNK48 พร้อมเปิดความฝันสิ่งนี้ต่างหากคือสิ่งที่อยากเป็น ตรงนี้ถือว่าเป็นกติกาหรือเป็นกฎแบบห้ามอะไรแบบนี้หรือเปล่า เฌอปราง :... อ่านเพิ่มเติม ⮕

Tag: เฌอปราง อารีย์กุลนักร้องนักแสดงมากความสามารถ เฌอปราง อารีย์กุล เปิดใจหมดเปลือกในรายการ Club Friday Show เล่าถึงหน้าที่กัปตันวงไอดอลดัง BNK48 อ่านเพิ่มเติม ⮕

'เฌอปราง' เปิดหมดเปลือกทุกเรื่องราวชีวิต เคยคิดลบอยากร้องไห้ตลอดเวลาและไม่อยากมีชีวิตอยู่เปิดหมดเปลือกทุกเรื่องราวชีวิตการเป็น เฌอปราง นั้นไม่ง่ายเคยมีช่วงเวลาหนึ่งที่เครียดมากมีแต่ความคิดลบอยากร้องไห้ตลอดเวลาและไม่อยากมีชีวิตอยู่ พร้อมเปิดความรักแบบแฟ๊นแฟนของ 'เฌอปราง” ที่ไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อน! อ่านเพิ่มเติม ⮕

ดราม่าหนัก! ราคาบัตรคอนเสิร์ตจบการศึกษา เฌอปราง BNK48กำลังเป็นที่ถกเถียงกันอย่างหนัก สำหรับ ราคาบัตรคอนเสิร์ตจบการศึกษา ของ ไอดอล สาวชื่อดังอย่าง เฌอปราง อารีย์กุล ก่อนหน้านี้ เฌอปราง ได้มีการประกาศจบการศึกษาจาก B อ่านเพิ่มเติม ⮕