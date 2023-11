อุ๊งอิ๊งค์” ศูนย์รวมใจ “เพื่อไทย” คนใหม่! | เปิดโต๊ะข่าว

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KTNEWSONLINE: 'สุทิน' ยันที่ประชุม สมช.ยังไม่ถก 'เลขาฯ คนใหม่' มั่นใจได้เร็วๆ นี้'สุทิน' ยันที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติยังไม่ถก 'เลขาฯ คนใหม่' มั่นใจได้เร็วๆ นี้ ยันไม่ติดข้อกฎหมายโอนย้าย เพราะก่อนหน้านี้เคยทำมาแล้ว

THAIPOST: สุดมึน! รัฐมนตรีกลาโหมไม่รู้ว่าตั้งเลขาฯ สมช.ต้องเข้าที่ประชุมอะไรก่อนหรือไม่'สุทิน' บอกที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติยังไม่ถกเลขาฯ คนใหม่ แต่มั่นใจได้เร็วๆ นี้ สุดมึน รมว.กห.ไม่รู้ว่าเรื่องต้องเข้า ครม.หรือไม่

KOM_CHAD_LUEK: มติ ก.ร. เลือก 'อาพัทธ์ สุขะนันท์' นั่ง 'เลขาธิการสภาฯ' คนใหม่วันนอร์ เผยที่ประชุมก.ร.เคาะ ‘อาพัทธ์ สุขะนันท์’ นั่ง เลขาธิการสภาฯ คนใหม่ ยึดหลัก อาวุโสสูงสุด-ความรู้ ความสามารถเหมาะสม ยันไม่มีล็อกสเป็คแน่

NATIONTV22: 'ทูตสหรัฐฯ' เข้าพบ 'หัวหน้าพรรคเพื่อไทย' ระบุ ประทับใจนายกฯเดินสายชวนลงทุน'ทูตสหรัฐฯ' เข้าพบ 'หัวหน้าพรรคเพื่อไทย'คนใหม่ หารือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในหลายระดับ ระบุประทับใจนายกฯเดินสายดึงนักลงทุน

NATIONTV22: รู้จัก ‘เทียนทอง’ ตระกูลนักปั้นนายก ที่จะมาปั้น ‘อุ๊งอิ๊งค์’‘สรวงศ์ เทียนทอง’ ขึ้นเป็นเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ตำแหน่งสำคัญที่จะมีบทบาทในการปั้นนายกฯ คนต่อไป ซึ่งนั่นก็คือ 'แพทองธาร ชินวัตร'

PPTVHD36: เปิดโต๊ะข่าว | APASS เห็นต่าง!! ชี้คนจะขาย มี 1 เม็ดก็ขายPPTVHD36 World Class TV ละครกลับไปสู่วันฝัน รายการวาไรตี้ The Voice 2019 เกมพันหน้า กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน ถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีก และการแข่งขัน MotoGP 2019 ทันทุกสถานการณ์ข่าว เกาะติดดาราไทย และต่างประเทศ สุดมันกับซีรีส์ และภาพยนต์ระดับโลก

