อุบัติเหตุระทึก! บรรทุกพ่วง ไถลพลิกตะแคงกลาง ถ.วิภาฯ

วิภาวดี รับแจ้งเหตุรถบรรทุกพ่วงตู้คอนเทนเนอร์พลิกตะแคงขวางถนนวิภาวดี ขาเข้า ก่อนถึงแยกบางเขน ประมาณ 300 เมตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. จึงรุดตรวจสอบพร้อมอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็งตึ๊งยี่ห้ออีซูซุ สีขาว หมายเลขทะเบียน 70-8774 นครราชสีมา และทะเบียนพ่วงท้าย 70-3878 นครราชสีมา อยู่ใน

MGRONLINELIVE: 'สิระ' เลิกเล่นการเมืองผันตัวเปิดร้านอาหารอีสานสิระ ประกาศเลิกเล่นการเมือง ผันตัวเปิดร้านอาหารอีสานชื่อ ครัวเรือนไทย อยู่ริม ถ.แจ้งวัฒนะ ติดกับสถานีรถไฟฟ้าศูนย์ราชการฯ

SIAMRATH_ONLINE: ชมรม นพ.สสจ.คัดค้านโอนย้ายบุคลากร 5 หน่วยงานไปท้องถิ่นขอคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ทบทวนแนวทางหรือตีความให้ชัดเจน เหตุไม่ใช่ส่วนงานปฐมภูมิตามเงื่อนไขการกระจายอำนาจ หากให้โอนย้ายจะเกิดปัญหาบุคลากรในระบบบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิไม่เพียงพอ ส่งผลต่อการดูแลผู้ป่วย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 นพ.

THAIPBSNEWS: ฮาโลวีน 2023 ถ.ข้าวสาร คึกคัก นทท. ร่วมงานกว่า 1.5 หมื่นคนฮาโลวีน 2023 ถ.ข้าวสาร คึกคัก นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่งชาติ ร่วมงานกว่า 15,000 คน คึกคักมากที่สุดในรอบ 3 ปี วันนี้ (31 ต.ค.

THAIPOST: เช็กก่อนเดินทาง ’กรมทางหลวง‘ แจ้งแจ้งปิด-เบี่ยงเลนช่องทางหลัก ถ.พระราม 2’กรมทางหลวง’แจ้งปิด-เบี่ยงเลนช่องทางหลัก ถ.พระราม 2 สร้างทางยกระดับ 'บางขุนเทียน-บ้านแพ้วจนกว่าางานจะแล้วเสร็จ ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง และสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้

MGRONLINELIVE: ทช.แจ้งเบี่ยงจราจรบริเวณทางหลักชิดเกาะกลาง ถ.ราชพฤกษ์ขาออก 2 พ.ย.66กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งเบี่ยงการจราจรบริเวณทางหลัก ชิดเกาะกลางถนนราชพฤกษ์ขาออก ที่ กม.13+300 - 14+200 เพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ ตลอด 24 ชม. ในวันที่ 2 พ.ย.66 - 18 พ.ค.68ทั้งนี้ ทช.ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้เส้นทา

THAIPBSNEWS: เด้ง 5 เสือ สภ.ช้างเผือกเซ่นผับเถื่อน ปล่อยเด็กต่ำกว่า 20 ปีเที่ยวรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 สั่งเด้ง 5 เสือโรงพักช้างเผือก เซ่นฝ่ายปกครองบุกทลายสถานบันเทิงเมืองเชียงใหม่ไม่มีใบอนุญาต ปล่อยเด็กต่ำกว่า 20 ปีกว่า 200 คนเข้าใช้บริการ วันนี้ (1 พ.ย.2566) จากกรณีที่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองนำกำลังบุกทลายปาร์ตีคืนวันฮาโลวีน สถานบันเทิงชื่อดัง ถ.ศิรินธร ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.

