อิหร่าน-ตุรกีเรียกร้องประชุมระดับภูมิภาคยุติสงครามอิสราเอล-ฮามาส

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า นายฮาคาน ฟิดาน รัฐมนตรีต่างประเทศของตุรกี และนายฮอสเซน อามีร์-อับดุลลาห์เนียน รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ได้มีการหารือกันเกี่ยวกับสถานการร์อิสราเอล-ฮามาสหลังจากผู้นำระดับสูงของอิหร่าน ได้พบกับผู้นำกลุ่มฮามาส ในกาตาร์ เมื่อวันก่อน โดยทั้งอิหร้าน และตุรกี ต่างเรียกร้องให้มีการประชุมระดับภูมิภาค เพื่อหาทางออกจากวิกฤต และป้องกันการขยายวงกว้างของสงครามโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่าน ได้เตือนว่ากลุ่มติดอาวุธที่พวกเขาสนับสนุนในภูมิภาคนี้อาจโจมตีอิสราเอลในแง่ของการทำสงครามกับกลุ่มฮามาส ขณะที่ตุรกี กำลังผลักดันให้มีการหยุดยิงทันที เพราะไม่ยากที่จะคาดการณ์ว่าความรุนแรงนี้จะเพิ่มมากขึ้น หากยังปราศจากวิธีแก้ปัญหาสงครามอย่างถาวร เราไม่ต้องการให้โศกนาฏกรรมของมนุษย์ในฉนวนกาซากลายเป็นสงครามที่ส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค และในภูมิภาคอาจแทรกแซงในความขัดแย้งหากเงื่อนไขไม่เปลี่ยนแปลง การหยุดยิงและสันติภาพมีความสำคัญมากขึ้น การประชุมสันติภาพที่เกี่ยวข้องกับประเทศมุสลิมและอาหรับ ควรจัดขึ้นโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ นายอับดุลลาห์เนียน ยังเรียกร้องให้โลกมุสลิมคว่ำบาตรสินค้าของอิสราเอล หากสงครามต่อผู้คนในฉนวนกาซาที่ไร้การป้องกันไม่ได้หยุดลงทันที ก็มีความเสี่ยงที่จะขยายขอบเขตของสงครามและความขัดแย้ง ในภูมิภาคนี้ได้ทุกเมื่อ จึงจำเป็นสำหรับประเทศอิสลามจะต้องดำเนินการทันทีและมีประสิทธิภาพเพื่อยุติอาชญากรรมสงครามของระบอบไซออนิสต์ ยกเลิกการปิดล้อมฉนวนกาซา และส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ซึ่งอิหร่านเน้นย้ำถึงความจำเป็นถือเป็นมาตรการเร่งด่วนทั้งนี้ อิสราเอลโจมตีฉนวนกาซานับตั้งแต่มือปืนของกลุ่มฮามาสบุกข้ามพรมแดนเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม และคร่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า 1,400 ราย ส่วนใหญ่เป็นพลเรือน ตามการระบุของเจ้าหน้าที่อิสราเอล แต่ปฏิบัติการ ทิ้งระเบิดตอบโต้ปิดล้อมกาซ่า ได้คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 8,796 คน โดยที่ 2 ใน 3 เป็นผู้หญิงและเด็ก ตามการระบุของกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการโดยกลุ่มฮามาสติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th Twitter : https://twitter.com/innnewsLINE Official Account : @innnews

