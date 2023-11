อิสราเอลประกาศกร้าวกวาดล้างฮามาส ยกระดับสงคราม ?

เปิดเบื้องลึก เบื้องหลัง การตัดสินใจของผู้นำอิสราเอล ที่อาจนำไปสู่โศกอนาฏกรรมที่รุนแรงที่สุดในรอบ 50 ปี ในขณะที่กาซ่ากำลังระส่ำ ประชาชนอดอยากหลายพื้นที่เกิดการปล้นสะดม

