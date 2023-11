อินเทอร์เน็ต | DroidSans

กรุงเทพธุรกิจเผย กสทช. ได้เตรียมทำแผนบริหารจัดการคลื่นความถี่หรือ โรดแมพใหม่ เนื่องจากคลื่นความถี่ 850 MHz คลื่น 2100 MHz และ คลื่น 2300 MHz ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน ) หรือ NT (เอ็นที) ใกล้จะสิ้นสุดการให้บริการ เพื่อความชัดเจนของทั้งเรื่องแผนงานและงบประมาณ พร้อมเร่งตรวจสอบตามคำร้องเรื่องปัญหาค่าโทร ค่าเน็ตแพง

ยุคนี้สมัยนี้เวลาดูคลิปวิดีโอจากแพลตฟอร์มฮิต ๆ ทั้ง YouTube, Facebook, IG, TikTok ฯลฯ เรามักจะเห็นเหล่าอินฟลูฯ หน้าตาสวย ๆ หล่อ ๆ ขาวจั๊วใสปิ๊ง จมูกเล็กตาโตปากบางกันทั้งนั้น และเหล่าผู้ติดตามก็ไม่รู้หรอกว่าทั้งคลิปวิดีโอกับภาพนิ่งต่าง ๆ ที่เหล่าอินฟลูโพสต์กันเนี่ย ใช้ฟิลเตอร์อะไรบ้างหรือผ่านแอปแต่งภาพกันมากี่รอบ…ซึ่งล่าสุดทางรัฐบาลฝรั่งเศสถึงขั้นเตรียมออกกฎหมายให้อินฟลูฯ...

Meltwater บริษัทตรวจสอบการใช้งานสื่อออนไลน์ทั่วโลก ได้เผยสถิติพฤติกรรมการใช้งานดิจิทัล สื่อออนไลน์ โซเชียลมีเดีย อินเทอร์เน็ตของประชากรโลก 2023 Global Digital Report รวมถึงไทยด้วย (The state of digital in Thailand in 2023) โดยเป็นการเก็บสถิติตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 มกราคม- 31 ธันวาคม 2565 และอัปเดทข้อมูลล่าสุดในเดือนมกราคม 2566 ซึ่งสถิติของคนไทยจะมีอะไรน่าสนใจบ้าง ไปดูกันเลย

