อาการเดี้ยงที่ร้ายแรงสุด!เควิน เดอ บรอยน์ ชี้โปรแกรมถี่ทำเจ็บหนัก

"ตอนนี้มันผ่านมา 3 เดือนแล้ว และผมก็กำลังพักฟื้นได้ดี ทุกอย่างกำลังอยู่ในเส้นทางที่เหมาะสม ผมรับการผ่าตัดกับ เร์ท เดอเคลิร์ก ซิตี้ ติดต่อกับเขาและ ลีเฟน อยู่ทุกวัน แต่พวกเขาก็ไม่ได้บอกผมว่าผมจะกลับมาเล่นฟุตบอลได้เมื่อไหร่น่ะนะ พวกเขาอยากให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบในตอนที่ผมกลับมาลงสนาม"

"อาการบาดเจ็บครั้งนี้มันเกิดขึ้นเพราะการที่ผมต้องลงเล่นติดๆ กัน รวมถึงการตัดสินใจแบบเสี่ยงๆ ที่ผมทำมาโดยตลอดในช่วงที่ผมได้รับบาดเจ็บ ก่อนหน้านี้มผมก็เล่นเกิน 700 นัดไปแล้ว คุณจะเอาไปเปรียบเทียบกับรถยนต์ก็ได้ นั่นคือมันเป็นธรรมดาที่คุณต้องเอารถไปเข้าอู่เพื่อทำการรักษาสภาพครั้งใหญ่สัก 1 ครั้ง"

SIAMSPORT_NEWS: แพ้แล้วอย่าพาล! บิ๊ก เซเรีย อา เหน็บ โชเซ่ มูรินโญ่ เอาเรื่องโปรแกรมเป็นข้ออ้างลุยจิ เดอ เซียร์โว่ ซีอีโอ เลก้า เซเรีย อา สวนกลับ โชเซ่ มูรินโญ่ ที่ตำหนิเรื่องการจัดโปรแกรมการแข่งขัน โดยบอกว่าเกมใหญ่มันก็ต้องถูกจัดให้เตะกันในช่วงที่จะมียอดผู้ชมสูงอยู่แล้ว

SIAMSPORT_NEWS: ฟาดปากกับใคร?วงในเผยเบื้องลึก เควิน เดอ บรอยน์ บอกลา เชลซีจอห์น โอบี มิเกล อดีตดาวเตะทีม เชลซี แฉเหตุผลสำคัญที่ เควิน เดอ บรอยน์ กองกลางทีมชาติ เบลเยี่ยม ย้ายออกจากทีมดังแห่งกรุงลอนดอนว่าเป็นเพราะมีปัญหาในสนามซ้อมกับสตาร์ดังของ สิงห์บลูส์

SIAMSPORT_NEWS: อัล นาสเซอร์ ไม่หนำใจ!นัดถกเอเจนต์ เควิน เดอ บรอยน์ จ้องซิวร่วมทัพอัล นาสเซอร์ ทีมลูกหนังของลีก ซาอุดิ อาระเบีย วางแผนล่าตัวสตาร์ดังอีกรายแล้วเมื่อนัดหมายเจรจากับเอเจนต์ของ เควิน เดอ บรอยน์ เรียบร้อยหมายดึงตัวจอมทัพทีมชาติ เบลเยี่ยม ของสโมสร แมนฯ ซิตี้ มาผนึกกำลังกับ คริสเตียโน่ โรนัลโด้

SIAMSPORT_NEWS: อย่าพลาดเหมือนซาลาห์-เดอบรอยน์! เนวิน อดีตแข้ง เชลซี เตือนห้ามรีบปล่อย มูดริคแพท เนวิน ระบุ เชลซี ไม่ควรรีบโละ มิไคโล มูดริค ไม่อย่างงั้นอาจจะต้องเสียใจภายหลังเหมือนกรณีของ โมฮาเหม็ด ซาลาห์ และ เควิน เดอ บรอยน์ พร้อมเชื่อว่าตอนนี้ มูดริค กดดันน้อยลงแล้ว

SIAMSPORT_NEWS: อาการเดี้ยงทำพิษ! แมนซิตี้ เลื่อนถกต่อสัญญา เควิน เดอ บรอยน์เดลี่ สตาร์ แฉ แมนฯ ซิตี้ แชมป์ พรีเมียร์ลีก ตัดสินใจเลื่อนการเจรจาต่อสัญญากับ เควิน เดอ บรอยน์ ออกไปแล้วหลังจอมทัพของทีมประสบกับปัญหาบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขา

SIAMSPORT_NEWS: เหตุผลดีเยี่ยม! เดอ บรอยน์ ตอบชัดอยากเล่นกับใครระหว่าง โรนัลโด้ หรือ เมสซี่เควิน เดอ บรอยน์ เพลย์เมกเกอร์จอมเทคนิค 'เรือใบสีฟ้า' แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ให้เหตุผลน่าสนใจที่ไม่เคยมีใครตอบในกรณีหากโดนถามว่าตนอยากเล่นร่วมกับใครมากกว่าระหว่าง คริสเตียโน่ โรนัลโด้ หรือ ลิโอเนล เมสซี่

