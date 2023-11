อัยการ จ.สงขลา ยันไม่รู้จัก 'เสี่ยแป้ง' จี้ตำรวจหาตัวคนวางจดหมายขู่ฆ่า

ล่าสุดที่สำนักงานอัยการภาค 9 นายเลอศักดิ์ ดุกสุขแก้ว อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 9 รักษาการตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสงขลา ซึ่งเป็นอัยการที่ถูกส่งหมายมาข่มขู่ ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้

โดยนายเลอศักดิ์ กล่าวว่าไม่ได้รู้จักกับเสี่ยแป้งหรือเกี่ยวโยงอะไรกับคดีที่เสี่ยแป้งถูกจับหรือเรื่องที่ถูกอ้างถึงในจดหมายที่ส่งมาข่มขู่ เพราะว่าถ้าดูจากทามไลน์ห้วงเวลารับราชการตั้งแต่ปี 60-61 รับราชการที่จ.มีนบุรี ปี61-33 รับราชการอยู่ในส่วนกลาง ปี63-64 ย้ายมาจ.เพชรบุรี ปี64-65 รับราชการที่จ.ฉะเชิงเทรา ปี65-66 มาอยู่ที่สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจ.พัทลุง และตั้งแต่1เม.ย.66ถึงปัจจุบันก็มาเป็นอัยการอยู่ที่จ.

เมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่รับราชการกับคดีของเสี่ยแป้งที่ถูกจับกุมดำเนินคดีในประมาณช่วงปี 60-62 ก็ไม่มีอะไรที่เกี่ยวโยงกันเลยไม่ว่าจะในตำแหน่งที่รับราชการหรือแม้แต่ช่วงที่มารับราชการที่จ.พัทลุง ระหว่าง 1 เม.ย.65-31มี.ค.66 ก็ไม่เคยรู้จักกับเสี่ยแป้งและช่วงเวลาที่เสี่ยแป้งโดนคดีก็ไม่ได้อยู่ในช่วงนี้แต่อย่างใด กระทั่งวันที่ 1 เม.ย.66จนถึงปัจจุบันก็มารับราชการเป็นอัยการอยู่ที่จ.สงขลา

อัยการเลอศักดิ์ กล่าวว่ายิ่งเนื้อความในจดหมายที่ส่งมาข่มขู่ตนนั้นบางเรื่องก็ไม่จริงเช่นเรื่องที่เขียนข่มขู่ตนกับภรรยา เพราะว่าตนยังโสดไม่ได้แต่งงานด้วยซ้ำ

