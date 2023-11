ออสซี่เกินดุลการค้าต่ำสุดในรอบกว่า 2 ปีในเดือนก.ย. หลังยอดนำเข้าพุ่ง-ส่งออกลด

ทั้งนี้ ยอดเกินดุลการค้าของออสเตรเลียในเดือนก.ย.ลดลงสู่ระดับ 6.79 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย จากระดับ 1.016 หมื่นล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในเดือนส.ค. และต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ว่าที่ระดับ 9.5 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย โดยยอดเกินดุลการค้าเดือนก.ย.ถือเป็นระดับต่ำสุดในรอบกว่า 2 ปี หรือนับตั้งแต่เดือนเม.ย. 2564

สำหรับปัจจัยที่ทำให้ออสเตรเลียเกินดุลการค้าลดลงนั้น มาจากการนำเข้าที่ปรับตัวสูงขึ้น 7.5% ในเดือนก.ย.เมื่อเทียบเป็นรายเดือน หลังจากบริษัทต่าง ๆ พากันส่งออกสินค้าประเภททุนมากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการสินค้าเพื่อความบันเทิง เช่นของเล่น ก็มีส่วนทำให้ยอดการนำเข้าเดือนก.ย.ปรับตัวสูงขึ้นด้วย

ส่วนยอดส่งออกเดือนก.ย.ลดลง 1.4% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน โดยถูกกดดดันจากการลดลงของยอดส่งออกสินค้าประเภทโลหะ

