อวดโฉม GINKA Charge Point ระบบ DC เครื่องชาร์จ รถยนต์ไฟฟ้า กำลังไฟ 120kW ในงาน Bangkok EV EXPO 2023

ตอบโจทย์ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า ด้วย 3 หัวชาร์จ กำลังไฟ 120kW ทยอยติดตั้งต้นปีหน้า ลั่นรุกตลาดอย่างจริงจัง ยกระดับการเป็น GINKA Charging Station ตาม Concept จ่ายง่าย ระบบหน้าจออัจฉริยะ ไม่ง้อแอปพลิเคชัน เก็บเครดิต ไม่ต้องจองคิว ส่วนปีนี้มั่นใจติดตั้งรวมได้ยอด 200 จุด และขยายให้ได้ 5,000 จุดในปีหน้า เตรียมปักหมุดเข้าโครงการคอนโดฯ ขนาดใหญ่ปิดท้ายปลายปี คลอดต้นแบบบริการใหม่ GINKA Smart Meter มิเตอร์พร้อมระบบรับชำระแบบเติมเงิน ทางเลือกให้ชาวคอนโดฯ ที่อยากชาร์จรถ EV...

นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) หรือ “FSMART” ผู้นำเครือข่ายอัตโนมัติและการเงินครบวงจร ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ภายใต้ชื่อ “บุญเติม” และผู้ให้บริการเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า “GINKA Charge Point” เปิดเผยว่า บริษัทได้นำต้นแบบ เครื่องชาร์จ รถยนต์ไฟฟ้า “GINKA Charge Point” ระบบไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current : DC) มาเปิดตัวในงาน Bangkok EV EXPO 2023 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เป็นครั้งแรก เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพ และความพร้อมในการยกระดับเป็น GINKA Charging Station สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อการใช้งานแบบครบวงจรในอนาคต...

โดยเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า GINKA Charge Point ระบบ DC ประสิทธิภาพสูง สามารถอัดประจุไฟฟ้าให้กับรถยนต์ไฟฟ้าได้เต็มประสิทธิภาพรองรับการใช้งานด้วยกำลังไฟ 120kW 3 หัวชาร์จ ทั้งหัว DC และ AC type2 โดย GINKA DC รองรับการใช้งานกับรถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่น พร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่โดดเด่นเช่นเดียวกับระบบ AC ด้วยหน้าจอ LCD ระบบสัมผัส ไม่จำเป็นต้องโหลดแอปพลิเคชัน เพื่อจอง หรือจ่ายเงิน เพียงแสกน QR PromptPay หรือวอลเล็ท ก็สามารถใช้งานได้ทันที มี SMS แจ้งเตือนเมื่อชาร์จเสร็จ และสามารถเก็บเงินคงเหลือไว้ใน Ginka... headtopics.com

ขณะที่ปัจจุบันบริษัทได้ขยายจุดติดตั้ง GINKA ระบบ AC ไปแล้วกว่า 20 จุด ทั้งรูปแบบบริษัทร่วมลงทุน และรูปแบบขายเครื่องให้พร้อมบริการระบบ โดยมีจุดให้บริการในหลากหลายสถานที่เพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานของลูกค้าทุกพื้นที่อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล คอนโดมิเนียม สนามกอล์ฟ เป็นต้น และล่าสุดบริษัทเตรียมติดตั้ง GINKA Charge Point เพิ่มเติมในโครงการคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ ที่คาดว่าจะดำเนินการได้ทันภายในปีนี้ ซึ่งจะสนับสนุนให้จำนวนการติดตั้งของ GINKA รวมทั้งหมดของปีนี้ได้ 200 จุด...

