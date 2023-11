อพท.ปั้น“เชียงราย-สุพรรณบุรี”ขึ้นชั้นสากลเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโกปี 66

ทั้งนี้ อพท.ได้ร่วมกับจังหวัดดำเนินการตามโรดแมป 5 ปี โดยในส่วน จ.สุพรรณบุรี ได้วางแผนขับเคลื่อนตามเป้าหมาย สุพรรณบุรี เมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี ได้วางแผนการดำเนินงานด้านผ่านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่และต่อยอดให้เป็นเมืองแห่งดนตรี เนื่องจาก จ.สุพรรณบุรี มีรากฐานวัฒนธรรมทางด้านดนตรีที่เข้มแข็ง

ผสมกลืมกลืนกับวิถีชีวิตของของในท้องถิ่นมาอย่างยาวนาน ทั้งดนตรีพื้นบ้าน ภาษาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ รวมทั้งยังเป็นจังหวัดที่ผลิตบุคลากรทางด้านดนตรีที่มีความสำคัญกับประเทศมายาวนาน ทั้งปูชนียบุคคลทางด้านดนตรีและศิลปินแห่งชาติ

ส่วน จ.เชียงราย ดำเนินการต่อยอดจากแผนที่นำทางที่ได้ร่วมจัดทำไว้เดิมในปี 2564 โดย อพท. ร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในระดับท้องถิ่นและนานาชาติตามแผนขับเคลื่อนเชียงรายเป็นเมืองแห่งการออกแบบ ซึ่งเชียงรายมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น มีศิลปินล้านนาจำนวนมาก มีการสร้างสรรค์ทางศิลปะที่สืบทอดกันมาทั้งจิตรกรรม ประติมากรรมและสถาปัตยกรรม ที่บ่งบอกถึงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมทางท้องถิ่น และยังมีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมอย่างไรก็ตาม อพท. ได้เตรียมเครือข่ายการพัฒนาเมืองเพื่อเข้าสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกในพื้นที่พิเศษของ อพท.

และอีกหลายเมืองที่ได้มีการศึกษาศักยภาพไว้เบื้องต้นเพื่อผลักดันให้เกิดการรับรู้ศักยภาพของประเทศไทยในระดับโลก เพื่อปักหมุดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทยให้มีเติบโตยิ่งขึ้นต่อไป และสอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการผลักดันและขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ ในด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

