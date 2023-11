อดีตผู้ว่าปู วีระศักดิ์ โพสต์เศร้า โทรหาลูกน้องเก่า พูดไม่ทันขาดคำ ปฏิเสธมาทันที

ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วจริงๆ-19 เมื่อปี 63 หลังจากนั้น ต้องเผชิญกับอาการเกร็งและสั่นกระตุกด้านขวา จนต้องเข้ารับการผ่าตัดสมอง เมื่อวันที่ 19 ต.ค.66 ที่ผ่านมา เพื่อฝังชิพและมีอุปกรณ์คอยบังคับแทน เพราะยาเอาไม่อยู่

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EJANNEWS: อดีตผู้ว่าฯปู โพสต์เศร้า โทรหาลูกน้องเก่า พูดไม่ทันขาดคำ ปฏิเสธมาทันทีติดตามข่าวอีจัน ข่าวเกาะติดกระแส ข่าวล่าสุด คลิปข่าวล่าสุด ข่าวร้อนล่าสุด อีจันบันเทิง อาชญากรรม คดีดัง สืบสวนสอบสวน ข่าววันนี้ ทันทุกเหตุการณ์ ทุกเรื่องเด่น ทุกประเด็นร้อน อัพเดทข่าวสด รู้ข่าวสารก่อนใคร ไม่พลาดทุกเรื่องราวที่

แหล่ง: EJanNews | อ่านเพิ่มเติม ⮕

EJANNEWS: อดีตผู้ว่าฯปู โพสต์เศร้า โทรหาลูกน้องเก่า พูดไม่ทันขาดคำ ปฏิเสธมาทันทีติดตามข่าวอีจัน ข่าวเกาะติดกระแส ข่าวล่าสุด คลิปข่าวล่าสุด ข่าวร้อนล่าสุด อีจันบันเทิง อาชญากรรม คดีดัง สืบสวนสอบสวน ข่าววันนี้ ทันทุกเหตุการณ์ ทุกเรื่องเด่น ทุกประเด็นร้อน อัพเดทข่าวสด รู้ข่าวสารก่อนใคร ไม่พลาดทุกเรื่องราวที่

แหล่ง: EJanNews | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SANOOK: อดีตผู้ว่าปู วีระศักดิ์ โพสต์ก่อนเข้าผ่าตัดสมอง มีอีกหลายอย่างที่อยากทำ แต่ยังไม่ได้ทำอดีตผู้ว่าปู วีระศักดิ์ โพสต์ก่อนเข้าผ่าตัดสมอง มีอีกหลายอย่างที่อยากทำ แต่ยังไม่ได้ทำ

แหล่ง: Sanook | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KOM_CHAD_LUEK: ‘กัญจนา’ โพสต์อาลัย ‘น้องตุลา’ ลูกช้างป่า ตายแล้ว'กัญจนา' อดีตหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา โพสต์เศร้า อาลัย ‘น้องตุลา’ ลูกช้างป่า ช้างน้อยพลัดหลงแม่ เดินตามโขลงช้างป่าไม่ทัน เดินเข้ามาหาคนให้ช่วยเหลือ จนเจ้าหน้าที่ช่วยกันเลี้ยงดู ล่าสุดดายแล้ว

แหล่ง: Kom_chad_luek | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KOM_CHAD_LUEK: 'เจนนี่' เคลื่อนไหว หลังแม่ - น้องลิลลี่ โพสต์เศร้าครอบครัวคือหัวใจ'เจนนี่' เคลื่อนไหว หลังแม่ - น้องลิลลี่ โพสต์เศร้า ครอบครัวคือหัวใจ เจนนี่รัชนก เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่น ลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่น นักร้องลูกทุ่ง คมบันเทิง

แหล่ง: Kom_chad_luek | อ่านเพิ่มเติม ⮕

THAIRATH_NEWS: หมอภาคย์โพสต์อาลัย 'ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์' บอกอีก 2 วัน จะครบรอบเหตุการณ์ถ้ำหลวง 5 ปี'หมอภาคย์' โพสต์เศร้า อาลัยการจากไปของ 'ผู้ว่าณรงค์ศักดิ์' บอกอีก 2 วัน ก็จะครบรอบ 5 ปี เหตุการณ์ถ้ำหลวง โซเชียลไทยรัฐ ไทยรัฐออนไลน์

แหล่ง: Thairath_News | อ่านเพิ่มเติม ⮕