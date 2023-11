อดีตผู้ว่าฯ สตง.พูด ทำไม 'เสาไฟฟ้า' ถึงกลายเป็นโครงการเอื้อประโยชน์เกรด A

4 มิลลิเมตร ความยาวลำตัวเครื่องบินไม่น้อยกว่า 95 เซนติเมตร จำลองสัดส่วนตามความเหมาะสมและสวยงาม เปล่งแสงที่หน้าต่าง เครื่องยนต์ และห้องนักบิน ลวดลายโลโก้และสีสันกำหนดภายหลัง TOR ในจุดนี้เขียนมาแบบเฉพาะเจาจงมากเกินไป ดังนั้นตนจึงมีการตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องตรวจสอบเชิงลึก โดยเฉพาะเบื้องหลังของบริษัทเอกชนที่ชนะการประกวดราคาว่าที่ผ่านมาเคยขึ้นรูปประติมากรรมเครื่องบินในลักษณะแบบนี้มาก่อนหรือไม่ หากเคยทำมาแล้วจะยิ่งทำให้เกิดความน่าสงสัยมากยิ่งขึ้น...

