ห้ามพลาด! วีบียอนด์ ลดราคาบ้านครั้งยิ่งใหญ่50% ในงาน Health&Wealth Expo 2023

“วีบียอนด์” เปิดตัวกลยุทธ์ใหม่ “V MAKE THE BEST DEAL” รุกตลาดอย่างครบเครื่อง ต้นน้ำถึงปลายน้ำ พร้อมโชว์ความยิ่งใหญ่ ในงาน“Health&Wealth Expo 2023” นำบ้านขึ้นประมูลลดราคาครั้งยิ่งใหญ่ กว่า 50% ดีเดย์ 9-12 พ.ย.นี้ มีเงิน"0"บาท มีบ้านเป็นของตัวเองได้

