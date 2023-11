ห้ามแอปธนาคารล่มเกิน 8 ชั่วโมงต่อปี ปรับสูงสุด 5 แสนบาทต่อครั้ง

โดยนายภิญโญ ตรีเพชราภรณ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.

“หากพบระบบล่มนานเกิน 8 ชั่วโมงต่อปี จะมีบทลงโทษตามระดับความรุนแรงเริ่มจากตักเตือน สั่งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข จนโทษสูงสุดคือโทษปรับสูงสุด 500,000 บาทต่อครั้ง และหากไม่ดำเนินการแก้ไขจะปรับเพิ่ม 5,000 บาทต่อวัน”และนี่คือสถิติธนาคารล่มในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2566 พบว่าธนาคารไทยธนชาติ ล่ม 1 ครั้งแต่นานถึง 2 ชั่วโมง SCB ล่ม 2 ครั้ง นาน 1 ชั่วโมง BBL ล่ม 1 ครั้งล่มน้อนน้อยกว่า 1 ชั่วโมงนายภิญโญ กล่าวต่อว่า สถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารพาณิชย์ขัดข้อง...

ทั้งนี้กฎห้ามล่ม 8 ชั่วโมงต่อปี ไม่ใช่ออกครั้งแรกในช่วงนี้ แต่ออกครั้งแรกในช่วงประกาศใบอนุญาตธนาคารไร้สาขา (Virtual Bank ) ที่ระบุว่า ผู้ที่จะเข้าร่วมขอใบอนุญาตธนาคารไร้สาขา ควรมีความเชี่ยวทางในช่องทางดิจิทัลสูง ระบบมีความเสถียร

