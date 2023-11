ห่วงนักเรียนกำชับสถานศึกษาเข้มเรื่องยาเสพติด!

นาคารม กล่าวว่า ปัจจุบันเด็กเข้าถึงสื่อต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ทำให้ยังคงมีนักเรียนหลงผิดเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยไม่รูัถึงอันตราย และผลกระทบที่จะตามมาในอนาคต ครู ผู้ปกครองต้องร่วมมกันปลูกฝังค่านิยม ปรับทัศนคติที่ถูกต้อง สร้างการเห็นคุณค่าในตัวเอง ให้นักเรียนตระหนักรู้ถึงโทษและพิษภัยจากการสูบบุหรี่และสิ่งเสพติดชนิดอื่น ให้นักเรียนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่...

