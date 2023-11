หุ้นไทยวันนี้ เปิดตลาด พุ่ง 18.31 จุด ขานรับเฟดคงดอกเบี้ย

ลิเบอเรเตอร์ กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทย เช้านี้ลุ้นปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1,400 จุด เป็นไปตามตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียที่ปรับตัวขึ้นกันถ้วนหน้า ตอบรับธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกัน เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ ขณะที่ถ้อยแถลงของประธานเฟดออกไปในโทนมีความกังวลต่อภาวะตึงตัวด้านการเงินและสินเชื่อภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน แต่เฟดก็ยังไม่ปิดโอกาสในการปรับขึ้นดอกเบี้ยในอนาคต โดยจะใช้ความระมัดระวังในการดำเนินนโยบายการเงิน...

