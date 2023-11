หุ้นไทยปิดเช้าบวก 17.35 จุด วอลุ่ม 2.2 หมื่นล้าน รับอานิสงส์เฟดคงดอกเบี้ยตามคาด-DELTA หนุน คาดบ่ายบวกต่อ

นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.

โดยแนวโน้มในช่วงบ่ายคาดว่าดัชนีแกว่งตัวแดนบวกต่อ โดยที่ยังต้องติดตามการรายงานผลการดำเนินงานบริษัทจดทะเบียนไตรมาส 3/66 ที่จะทยอยออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยให้แนวต้าน 1,405-1,410 จุด แนวรับ 1,365-1,370 จุดDELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,278.89 ล้านบาท ปิดที่ 84.75 บาท เพิ่มขึ้น 4.25 บาทKBANK มูลค่าการซื้อขาย 793.61 ล้านบาท ปิดที่ 132.00 บาท ลดลง 0.50 บาทPTTEP มูลค่าการซื้อขาย 672.02 ล้านบาท ปิดที่ 161.50 บาท ลดลง 1.

SIAMRATH_ONLINE: หุ้นไทยปิดเช้าบวก 2.43 จุด วอลุ่ม 2.1 หมื่นล้าน แกว่งผันผวน ไร้ปัจจัยใหม่ คาดบ่ายไซด์เวย์ รอลุ้นประชุมเฟดหุ้นไทยปิดเช้าบวก 2.43 จุด วอลุ่ม 2.1 หมื่นล้าน แกว่งผันผวน ไร้ปัจจัยใหม่ คาดบ่ายไซด์เวย์ รอลุ้นประชุมเฟด SET ปิดเช้าวันนี้(1 พ.ย.)ที่ 1,384.26 จุด เพิ่มขึ้น 2.43 จุด (+0.18%) มูลค่าซื้อขายราว 21,906 ล้านบาท การซื้อขายหุ้นเช้าวันนี้ ดัชนีแกว่งตัวผันผวนบวกและลบสลับกัน ทำจุดต่ำสุด 1,373.20 จุด และสูงสุด 1,388.

แหล่ง: siamrath_online | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMRATH_ONLINE: หุ้นไทยปิดเช้าดิ่ง 15.88 จุด วอลุ่ม 2 หมื่นล้าน รับแรงกดดันจากตัวเลข PMI จีนต่ำคาด-BOJ คงนโยบาย Yield Curve ControlSET ปิดเช้าวันนี้(31 ต.ค.)ที่ 1,379.97 จุด ลดลง 15.88 จุด (-1.14%) มูลค่าซื้อขายราว 20,561 ล้านบาท การซื้อขายหุ้นเช้าวันนี้ ดัชนีร่วงแรงกว่าภูมิภาค ทำจุดต่ำสุด 1,374.66 จุด และสูงสุด 1,395.79 จุด นายวิจิตร อารยะพิศิษฐ นักกลยุทธ์การลงทุน บล.

แหล่ง: siamrath_online | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMRATH_ONLINE: หุ้นไทยปิดรูด 14.02 จุด วอลุ่ม 3.7 หมื่นล้าน รับ ศก.จีนชะลอตัว แรงขายกลุ่มน้ำมัน-แบงก์-TRUE ฉุดดัชนีSET ปิดวันนี้(31 ต.ค.)ที่ 1,381.83 จุด ลดลง 14.02 จุด (-1.00%) มูลค่าซื้อขาย 37,497.85 ล้านบาท การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีปรับตัวลงและเคลื่อนไหวแดนลบตลอดทั้งวัน โดยดัชนีทำจุดต่ำสุด 1,374.66 จุด ทำจุดสูงสุดที่ 1,395.

แหล่ง: siamrath_online | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMRATH_ONLINE: หุ้นไทยปิดลบ 1.87 จุด วอลุ่ม 3.8 หมื่นล้าน แกว่งไซด์เวย์ในกรอบแคบ รอดูผลประชุมเฟด คาดคงดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงSET ปิดวันนี้(1 พ.ย.)ที่ 1,379.96 จุด ลดลง 1.87 จุด (-0.14%) มูลค่าซื้อขาย 38,090.52 ล้านบาท การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีแกว่งไซด์เวย์ในกรอบแคบ โดยดัชนีทำจุดต่ำสุด 1,373.20 จุด ทำจุดสูงสุดที่ 1,388.

แหล่ง: siamrath_online | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KTNEWSONLINE: วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก Reboundวันจันทร์ที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหว sideway +,- ราว 7 จุด และดัชนียืนแดนบวกในช่วงบ่าย มีแรงซื้อเด่นในหุ้น DELTA +5.00 (+6.56%) ซึ่งส่งผลต่อดัชนีราว 5 จุด หลังจากรายงานงบออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด แต่มีแรงขายมากในหุ้นกลุ่มพลังงาน รวมถึงกลุ่มโรงไฟฟ้า

แหล่ง: ktnewsonline | อ่านเพิ่มเติม ⮕

MGRONLINELIVE: หุ้นไทยปิดร่วง -1.87 จุด ตลาดลดเสี่ยงลุ้นผลประชุมเฟดหุ้นไทยปิดร่วง -1.87 จุด นักวิเคราะห์คาดตลาดขายลงเสี่ยงลุ้นฟังผลประชุมเฟดคืนนี้ มองอัตราดอกเบี้ยคงไว้ที่ 5.5% รวมถึงตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP วันพรุ่งนี้ ประเมินกรอบดัชนีฯแนวรับที่ 1,365 จุด และแนวต้าน 1,390 จุด แนะจับตาตลาด

แหล่ง: MGROnlineLive | อ่านเพิ่มเติม ⮕