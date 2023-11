หุ้นไทยวันนี้ 2 พ.ย.66 ฟื้นตัวแนวต้าน 1,390 / 1,395 จุด FED มีมติคงดอกเบี้ย

(+) บอร์ดอีวีอนุมัติมาตรการ EV 3.

(+) FED คงดอกเบี้ยตามคาด, พาวเวลระบุจะใช้ความระมัดระวังในการดำเนินนโยบายการเงิน: FED มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25-5.

(+/-) พรุ่งนี้ติดตามตัวเลข Nonfarm Payrolls เพื่อวัดความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานสหรัฐ: โดยสหรัฐจะประกาศตัวเลขดังกล่าวในศุกร์ที่ 3 พ.ย. นี้ เบื้องต้น Consensus คาด Nonfarm payrolls เดือน ก.ย. จะเพิ่มขึ้น 1.88 แสน ตำแหน่งต่ำกว่าเดือน ส.ค. ที่ 3.4 แสนตำแหน่ง และคาดอัตราว่างงานทรงตัวที่ 3.8%

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KTNEWSONLINE: หุ้นไทยวันนี้ 1 พ.ย.66 เปิดตลาดบวก 2.11 จุด จับตาทิศทางดอกเบี้ยเฟดหุ้นไทยวันนี้ 1 พ.ย.66 ตลาดหุ้นเปิดเช้านี้ อยู่ที่ 1,383.94 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.11 จุด หรือ 0.15% โบรกเกอร์ชี้ดัชนีเช้านี้รีบาวด์ได้อ่อน ๆ จับตาประชุมเฟด มองกรอบแนวรับไว้ที่ 1370 จุด แนวต้าน 1395 จุด แนะเป็นจังหวะขายออกหากรับความเสี่ยงได้น้อย

แหล่ง: ktnewsonline | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KTNEWSONLINE: หุ้นไทยวันนี้ 1 พ.ย.66 แกว่งตัว 1,370 - 1,390 จุด ชะลอซื้อขายติดตามประชุมเฟดหุ้นไทยวันนี้ 1 พ.ย.66 แกว่งตัว 1,370 - 1,390 จุด ชะลอซื้อขายเพื่อติดตามการประชุมเฟด คาด คงดอกเบี้ย 5.25-5.50% และจับสัญญาณทิศทางดอกเบี้ยในอนาคตจะกดดันให้ดัชนีผันผวน ด้าน ราคาน้ำมันดิบทรุดตัวลง หลังกลุ่มโอเปกผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้น เป็นลบต่อกลุ่มพลังงาน

แหล่ง: ktnewsonline | อ่านเพิ่มเติม ⮕

THANSETTAKIJ: 'หุ้นไทย'วันนี้คาดฟื้นตัวกรอบ 1370-1390 จุด จับตาทิศบอนด์ยีลด์-เฟดหุ้นไทยวันนี้ (1 พ.ย.66) คาดดัชนี SET“ฟื้นตัว”ในกรอบ 1370-1390 จุด จับตาทิศทางบอนด์ยีลด์ และประชุมเฟด คาดคงดอกเบี้ยที่ 5.25-5.50%

แหล่ง: Thansettakij | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KTNEWSONLINE: หุ้นไทยปิดตลาดเย็นนี้ (1 พ.ย.) ลบ 1.87 ไร้ปัจจัยกระตุ้น“ตลาดหุ้นไทย” วันนี้ (1 พ.ย.66) ปิดตลาดเย็นอยู่ที่ 1,379.96 จุด ลบ 1.87 จุด หรือ 0.

แหล่ง: ktnewsonline | อ่านเพิ่มเติม ⮕

THAIRATH_NEWS: เล็งหุ้นค้าปลีก!!ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 1 พ.ย.66 ปิดที่ 1,379.96 จุด ลดลง 1.87 จุด มีมูลค่าซื้อขาย 38,090.52 ล้านบาท ต่างชาติขายสุทธิ 718.25 ล้านบาท

แหล่ง: Thairath_News | อ่านเพิ่มเติม ⮕

MGRONLINELIVE: หุ้นไทยปิดร่วง -1.87 จุด ตลาดลดเสี่ยงลุ้นผลประชุมเฟดหุ้นไทยปิดร่วง -1.87 จุด นักวิเคราะห์คาดตลาดขายลงเสี่ยงลุ้นฟังผลประชุมเฟดคืนนี้ มองอัตราดอกเบี้ยคงไว้ที่ 5.5% รวมถึงตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP วันพรุ่งนี้ ประเมินกรอบดัชนีฯแนวรับที่ 1,365 จุด และแนวต้าน 1,390 จุด แนะจับตาตลาด

แหล่ง: MGROnlineLive | อ่านเพิ่มเติม ⮕