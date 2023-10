หุ้น JPMorgan Chase หลุดหลังจากธนาคารบอกว่า CEO Jamie Dimon ขายหุ้น 1 ล้านหุ้น

แผนดังกล่าวจุดประกายความกังวลว่า Dimon วัย 67 ปีอาจคิดจะเกษียณอายุ Dimon ถือเป็นนายธนาคารชั้นนำของประเทศ เขาเป็นผู้นำ JPMorgan มาตั้งแต่ปี 2548 โดยช่วยสร้าง JPMorgan ให้เป็นธนาคารอเมริกันที่ใหญ่ที่สุดและทำกำไรได้มากที่สุด การดูแลของเขารวมถึงการนำ JPMorgan ฝ่าวิกฤตการธนาคารสองครั้ง ช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับอุตสาหกรรมด้วยการซื้อธนาคารที่ล้มเหลว Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other...

'กัลกุล ดำรงปียวุฒิ์' ขายหุ้น GUNKUL ช่วง 1 เดือนสุทธิกว่า 13.8 ล้านหุ้น'กัลกุล ดำรงปียวุฒิ์'ขายหุ้น บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) ช่วงตลาดหุ้นตก พบ 1 เดือน ( 26 ก.ย.-26 ต.ค.66 ) ขายสุทธิกว่า 13.8 ล้านหุ้น ราคา 2.56-2.77 บาท/หุ้น ปัจจุบันยังถือหุ้นใหญ่ลำดับ 3 สัดส่วน 3.54% อ่านเพิ่มเติม ⮕

“เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์” ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 750 ล้านหุ้นเข้า SETเพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ ถือหุ้นในธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มฯ ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 750 ล้านหุ้น มีแผนเข้าจดทะเบียนใน SET นำเงินขยายการลงทุน อ่านเพิ่มเติม ⮕

จับตาเฟด หากคืนนี้สหรัฐเผย GDP Q3/66 พุ่งทะลุ 5%ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่ อ่านเพิ่มเติม ⮕

ภาวะตลาดหุ้นเกาหลีใต้: หุ้นโซลดิ่งต่ำสุดรอบ 10 เดือน หวั่นเฟดขึ้นดอกเบี้ยติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่ อ่านเพิ่มเติม ⮕

ไทยเล็งดึงบริษัทต่างชาติลงทุน 1 ล้านล้านบาทในอุตสาหกรรม EVติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่ อ่านเพิ่มเติม ⮕

ภาวะตลาดหุ้นออสเตรเลีย: S&P/ASX 200 ปิดลบ 42 จุด กังวลเงินเฟ้อสูงหนุนธ.กลางขึ้นดบ.ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่ อ่านเพิ่มเติม ⮕