หลักทรัพย์บัวหลวงเผยนักลงทุนได้รับเงินคืนจาก FCN สัดส่วนกว่า 80% ในเดือนก.ย.66 แม้ตลาดผันผวน

หลักทรัพย์บัวหลวงเผยเดือนก.ย.66 ตลาดหุ้นมีแนวโน้มปรับตัวเป็นขาลง แต่นักลงทุนหุ้นกู้อนุพันธ์ FCN ได้รับเงินสดคืนจากการลงทุนสัดส่วนกว่า 80% สร้างผลตอบแทน 12.

นายบรรณรงค์ พิชญากร กรรมการผู้จัดการอาวุโส กิจการค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปัจจุบันโครงสร้างตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มปรับตัวเป็นขาลงตั้งแต่ช่วงต้นเดือนก.ย.

โดยแนวโน้มตลาดเช่นนี้อาจสร้างผลตอบแทนได้ค่อนข้างยาก แต่จากข้อมูลของลูกค้าที่ลงทุน “หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Fixed Coupon Note” (FCN) ที่ออกโดยหลักทรัพย์บัวหลวงในเดือนก.ย. 66 พบว่า นักลงทุนได้รับไถ่ถอนคืนเป็นเงินสดสัดส่วนกว่า 80% เทียบกับสัญญาทั้งหมด โดยได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 12.32% ต่อปี โดยเป็นสัญญา FCN จากการเกิด Knock Out สัดส่วน 79.78% (ไถ่ถอนเป็นเงินสด) ไม่เกิด Knock Out และไม่เกิด Knock In สัดส่วน 4.26% (ไถ่ถอนเป็นเงินสด) และเกิด Knock In สัดส่วน 15. headtopics.com

สำหรับแนวโน้มหุ้นไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้ ทางทีม Research ของหลักทรัพย์บัวหลวง ประเมินว่าที่ผ่านมาตลาดหุ้นได้สะท้อนปัจจัยหลายประการไปมากแล้วจึงคาดว่าอาจมีอัพไซด์ที่จะนำมาซึ่งการกลับมาของความเชื่อมั่นของนักลงทุนและน่าจะช่วยดึงดูดเงินทุนต่างชาติให้ไหลกลับเข้ามาได้ อย่างไรก็ตามการลงทุนในหลักทรัพย์โดยตรงอาจไม่ตอบโจทย์มากนัก ดังนั้น FCN...

“SET Index ที่มีแนวโน้มปรับเป็นขาลงบวกกับวอลุ่มการขายเริ่มสูงขึ้นเกิดเป็นลักษณะ Sell Off ทำให้การลงทุนบนหุ้นโดยตรงอาจไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสมต่อการสร้างผลตอบแทนในสภาวะตลาดเช่นนี้ เพราะการซื้อขายหุ้นโดยตรงมีโอกาสขาดทุนหากราคาหุ้นลงไปต่ำกว่าราคาที่ถืออยู่ โดยเฉพาะในช่วงตลาดผันผวนขาลง จากภาวะตลาดเช่นนี้จึงเห็นนักลงทุนรายใหญ่เลือกลงทุนใน FCN เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ โดย FCN เป็นเครื่องมือสร้างผลตอบแทนเฉลี่ย 8-12% ต่อปี ซึ่งมีลักษณะพิเศษ คือ การจ่ายดอกเบี้ยเงินสดต่อเนื่องตลอดการถือครองสัญญา... headtopics.com

'กัลกุล ดำรงปียวุฒิ์' ขายหุ้น GUNKUL ช่วง 1 เดือนสุทธิกว่า 13.8 ล้านหุ้น'กัลกุล ดำรงปียวุฒิ์'ขายหุ้น บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) ช่วงตลาดหุ้นตก พบ 1 เดือน ( 26 ก.ย.-26 ต.ค.66 ) ขายสุทธิกว่า 13.8 ล้านหุ้น ราคา 2.56-2.77 บาท/หุ้น ปัจจุบันยังถือหุ้นใหญ่ลำดับ 3 สัดส่วน 3.54% อ่านเพิ่มเติม ⮕

คัดบอลหญิง อลป.อันแสนโหดร้าย ไขคำตอบทำไมทีมใหญ่ให้เกียรติทีมเล็กด้วยการถล่ม?ศึกฟุตบอลหญิงโอลิมปิก 2024 รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ 2 ทำการแข่งขันแมตช์แรกกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในรอบนี้มีทีมลงทำการแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 12 ทีมแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม แข่งขัน 26 ต.ค.-1พ.ย.66 อ่านเพิ่มเติม ⮕

'คารม'เผยต่างชาติเชื่อมั่นไทยก.ย.66เดือนเดียวลงทุน18,229ล้านบาท'คารม พลพรกลาง' รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ เผย นักลงทุนต่างชาติเชื่อมั่นศักยภาพไทย กันยายน66 เดือนเดียวลงทุน 59 ราย เงินลงทุน 18,229 ล้านบาท ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง จ้างงานคนไทย 1,219 คน อ่านเพิ่มเติม ⮕

AH แจ้งเลิกกิจการ'ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์)'หลังปิดตั้งแต่เม.ย.66บมจ.อาปิโก ไฮเทค (AH) แจ้งเลิกกิจการ'ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์)' ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 20% หลังไม่ได้ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ 1 เม.ย. 2566 ยันไม่ส่งผลกระทบธุรกิจหลักของบริษัท อ่านเพิ่มเติม ⮕

อังกฤษผลิตรถยนต์เพิ่มเกือบ 40% ในเดือนก.ย. อานิสงส์ส่งออกแกร่งติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่ อ่านเพิ่มเติม ⮕

จับหญิงวัย 63 ปี พร้อมยาบ้า 1,000 เม็ด เตรียมรอส่งขายลูกค้าเมื่อวันที่ 25 ต.ค.66 เวลา 21.00 น. อ่านเพิ่มเติม ⮕