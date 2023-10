หรือจะเป็นปีทอง! “จอย บียอนด์” ค่ายใหญ่ตามจีบเซ็นสัญญา10 ปี

หลายคนคงคุ้นหูชื่อเธอคนนี้ “จอย บียอน” ดารานักร้องลูกทุ่ง ที่หลายๆคนมักจะติดตามเธอจากภาพลักษณ์นักร้องแต่งตัวเรียบร้อยหรูดูแพง ดูไฮโซแบบสุดๆ แต่ชีวิตจริงของเป็นสาวพร้อมลุยทุกสถานะการณ์โดย และวางโครงการทำสวนทำไร่อยู่แบบพอเพียง ทำสวนทุเรียน ไลฟ์สดขายของนาฬิกา กระเป๋า รับเหมาก่อสร้าง ถ่ายแบบโฆษณา ให้เช่าบ้านถ่ายละคร ทุกอย่างที่เห็นในความเป็น “จอย บียอนด์” ไม่ใช่ได้มาเพราะโชคช่วย แต่ได้มาจากความขยัน ส่วนในด้านวงการบันเทิงก็สร้างชื่อเสียงให้กับเธอไม่น้อยอย่างเพลง “สตรีอินเทรน, ไม่ได้อ่อย,...

และไม่รู้ว่าเป็นช่วงปีทองของ “จอย บียอนด์” หรือเปล่า+ เพราะว่าข่าววงในมีการกระซิบว่า นายห้างค่ายเพลงใหญ่ตามจีบให้เข้าสังกัดอีกด้วย เอาเป็นค่ายไหนทาบมา และเธอจะตอบตกลงหรือ ไม่! ต้องรอฟังจากปากเจ้าตัว

