หมอดูจิตสัมผัส เตือนแรง 7 ราศี ระวังให้ดี ทั้งเรื่องการเงินและสุขภาพ!

"ราศี ตุลย์ มีน ธนู เมษ สิงห์ พฤษภ มังกร พระแม่ทุรคาฝากข่าว ดวงกำลังฟื้นตัว ดวงจะกลับมาเจริญรุ่งเรืองดี โดยเฉพาะการงานจะกลับมาเติบโต รุ่งโรจน์ดีมาก ช่วงนี้หากมีไอเดียอะไรให้ลงมือทำได้เลย อย่าคิดเยอะ ดวงจะได้พัฒนางาน ต่อยอดสิ่งที่ทำ และ คุณมีความคิดอยากจะทำงานเพิ่ม กำลังคิดเรื่องการนำเงินไปต่อยอดกับธุรกิจไหนดี ที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับเราได้ หลังจากนี้ศัตรูคู่แข่งน้อยลง พยายามอยู่ในที่ของเรา คนไม่ดีจะแพ้พ่ายไปเอง อย่าใจร้อน อย่าปากไวดวงหลังจากนี้จะมีคนซัพพอร์ตช่วยเหลือดี ทั้งนี้คุณมีดวงจะฝันแปลก และ นำความฝันมาเล่าให้คนรอบข้างฟัง บางคนก็มีความคิดอยากดูดวง และ มีแนวโน้มจะได้รับของสายมูมาครอบครอง เช่น สายสิญจน์ กำไล องค์บูชา วอลเปเปอร์มือถือ หรือ หินบางอย่าง ซึ่งได้มาแล้วส่งผลดีกับตนเอง อย่างไรต้องระวังเรื่องการเงินไว้บ้าง เพราะรายจ่ายเยอะ ช่วงที่ผ่านมาเงินหาได้มาก และ รายจ่ายก็มากพอตัว แค่เป็นรายจ่ายที่เกิดจากความต้องการของตนเอง สุขภาพระวังเรื่องระบบฮอร์โมนไม่ค่อยดี ส่งผลให้เป็นสิวอักเสบ สิวผุด คันผิวมาก ลำไส้แปรปรวน"

